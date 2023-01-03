Nakit Desteği PTT’den Geliyor, TC Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlara Ödeme Olacak...

PTT’den belirli şartları sağlayan kişileri yönelik olarak herkesin nakit ihtiyacını karşılama amacıyla ödeme yapılıyor. 18 yaşından büyük vatandaşlara yönelik olarak kimlik kartı ile birlikte PTT’ye başvuran kişiler belirli miktarlarda ödeme alıyor. Kampanya ise yoğun ilgi uzun kuyruklar ile devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik olarak 18 yaşından büyük herkes ₺10.000’den başlayan ödeme fırsatlarını PTT aracılığıyla sağlıyor. PTT aracılığıyla kimlik kartını alan vatandaşlara yönelik başvurular değerlendirilmeyi alacak olup 10.000 TL’den başlayan ödeme hesaplarına yüklenecek.

Aktif Bank ve PTT İşbirliği İle Kampanya Başlatıldı

Birçok vatandaşa PTT’den nakit müjdesi ani bir şekilde geldi. Yeni yıla girmeye az bir zaman kala nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik olarak 10.000 TL’den başlayan ödemeler PTT aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine verilecek. Ödemeler ise PTT şubelerinden T.C. kimlik numarasına göre yapılacak. Bu kampanyayı aktif bank ve PTT birlikte yürütüyor ve 18 yaş üstü tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar bu kampanyadan faydalanabiliyor.

En yakın sürede T.C. kimlik kartınız aracılığı ile PTT şubelerine giderek ödemenizi alabilirsiniz. Bu kampanya dahilinde PTT tarafından istenen bazı şartların sağlanması gerekiyor. Enflasyon rakamlarının her geçen gün daha fazla şişmesi ile birlikte vatandaşlar ekonomik anlamda bir dar boğaza giriyor.

Bu durumda ise banka kredileri verilerek vatandaşlara bir çıkış noktası oluşturuluyor. PTT ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte acil olarak nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara kolaylık sağlanarak 10.000 TL ve üzerinde nakit desteği sağlıyor. PTT tarafından yapılan kampanyaya sms ile başvuru yapmak da mümkün hale geliyor. İstenilen şartlara uygunluk dahilinde ödemeler PTT tarafından sağlanacak. Mesaj yoluyla başvurmak isteyen vatandaşların T.C.m kimlik numaraları ile birlikte 30 50’ye mesaj atmaları gerekiyor.