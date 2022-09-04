Nakit Desteği İsteyenler, Tüm İhtiyaçlarını Denizbank'tan Karşılayacak: Gelir Belgesiz 55.000 TL Ödeme Verilecek...

Nakit desteği olan kişiler için Denizbank, gelir belgesiz olarak 55000 TL kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Gelir belgesi olarak alacağınız 55000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sağlanacaktır. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, bu banka üzerinden kredi almak isteyen vatandaşların bireysel müşteri olması ve banka kredi puanı uygun olması durumunda cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da hemen başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz açıkladı.

Denizbank üzerinden SMS ile başvuru nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı verdiği hakkında bilgileri göndermektedir. Sms ile onay aldıktan sonra başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler en yakın banka şubesine giderek, SMS ile kredi onay olduğunu söyleyebilir ve bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

Sms haricinde kredi başvurusunda bulunabileceğiniz bankanın internet bankacığı uygulaması üzerinden de 7 24 başvuru yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan bu ödemeler ile birlikte kredilerini 5 dakika içerisinde kullanabileceği haberi geldi. Cep telefonu üzerinden mesaj atmanız durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizlerde internet bankacılığı uygulaması üzerinden de bu işlemlerinizi kolay birşekilde kısa bir şekilde yapabilirsiniz. Denizbank, internet sitesi üzerinden ve banka şubeleri üzerinden de destek kredisi imkanı sağlamaktadır. Denizbank, düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankanın internet sitesi üzerinden kredi kampanyalarını takip edebilir.