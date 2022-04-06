Nakit bugün yattı! Bayram harçlığı 50.000 TL hesaplarda görünüyor

Ramazan Bayramı yaklaşırken bayram için Para ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kampanyalarını takip etmektedir. Ramazan Bayramı için kampanya başlatan Denizbank ve Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay vereceğini açıkladı. Son zamanlarda azalan kredi kampanyaları ve başvuruları ile birlikte bankalarda kolları sıvadı. Bankalar kişilere Kredi vermek isterken düşük faiz oranları ile işlem yapan bankalar arasında gösterilen Denizbank ve Akbank gelir belgesiz olarak 50.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde vatandaşların 18 yaşından büyük olması durumunda onay verecektir.

Denizbank üzerinden bayram için verilen 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Bayram için Para ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredim boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numaralarına göndermeleri durumunda bankanın kredi kampanyasına başvuru yapmış olacak ve değerlendirme sonucunu kendi cep telefonlarından görecektir. Denizbank üzerinden yapılan başvuruda değerlendirme sonucu olumlu olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorlarsa banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden de işlem yapabilirler.

Akbank üzerinden 50.000 TL başvuru nasıl yapılır?

Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilmeleri için SMS atmaları gerekiyor. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 4425 numarasına gönderin. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar t.c. kimlik numarasına yazmış oldukları bu mesajı ile birlikte 4425 numarasına gönderdikleri sonucu hemen banka şubesinden kullanabilecek.

Akbank ayrıca internet bankacılığı kullanan ve Akbank direkt uygulaması ile işlem yapan vatandaşları da 7gün 24saat ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmaktadır. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar gelir belgesiz olarak 50.000 TL kredi kullanabilir ilk taksit ödemesini 90 güne erteleyebilir ve toplamda da 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilir.