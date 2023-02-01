Galatasaray taraftarlarını kalpten götürecek transfer! Eğer gelirse olay olur!

Son dakika Galatasaray haberi...Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir paylaşım İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşinden geldi. İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı transfer olacak, ne zaman gelecek? İşte Galatasaray'ı yakından ilgilendiren o paylaşım ve İlkay Gündoğan ile ilgili tüm detaylar...

GALATASARAY'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sezon başında Juan Mata, Dries Mertens, Mauro Icardi gibi üst düzey transferlerle adından söz ettiren Galatasaray, devre arası dönem için de çalışmalarına devam ediyor. Kulübün profesyonelleri sıkı bir çalışma yürütürken, menajerler tarafından da birçok kez Galatasaray'a oyuncu önerileri geliyor.

CİMBOM'DA SÜRPRİZ GELİŞMELER OLABİLİR

Ara dönemde teknik heyetin raporu doğrultusunda milli stoper Kaan Ayhan'ı İtalyan ekibi Sassuolo'dan kiralayan Aslan, hücum hattı için de görüşmelerine devam ediyor. Cimbom ile ilgili orta sahada da sürpriz gelişmelerin olabileceği konuşuluyor.

İLKAY GÜNDOĞAN KONUSUNDA GELİŞME

Futbol kariyerine İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'de devam eden 32 yaşındaki Türk kökenli Alman futbolcu İlkay Gündoğan, uzun vadede kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini dile getirmişti. Oyuncu sosyal medyadan verdiği mesajlarla da bunu ortaya koydu.

YENİDEN GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Orta saha mevkisi için Galatasaray taraftarlarının sosyal medyadan birçok kez Türkiye'ye davet ettiği tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan, yeniden Aslan ile transferde anılmaya başlandı.

EŞİNDEN FLAŞ BİR PAYLAŞIM GELDİ

Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihine sona erecek olan İlkay Gündoğan'ın adı başta Katalan devi Barcelona olmak üzere birçok Avrupa kulübü ile de geçiyor. Yıldız futbolcunun geleceği merak konusu olurken Gündoğan'ın eşinden flaş bir paylaşım geldi.

SOSYAL MEDYADAN SORULARI YANITLADI

İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui sosyal medyadan kendisine gelen, "Gelecekte İstanbul'da yaşamayı ister misin?" şeklinde gelen bir soruya yanıt verdi. Bu yanıt Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

"HAYALİM İSTANBUL"

Sara Arfaoui kendisine sorulan soruya, "Hayalim" şeklinde bir yanıt verirken, kalp ve avuç açılmış eller emojisi koymayı da ihmal etmedi. Ayrıca Gündoğan'ın eşinin paylaştığı görselde camilerin yer alması da gözlerden kaçmadı. Bu cevabın ardından İlkay Gündoğan'ın eşine bazı Galatasaray taraftarları Türkiye'ye gelme çağrısı yaptı.

İLKAY GÜNDOĞAN VE GALATASARAY

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 yenerken İlkay Gündoğan'dan da çarpıcı bir paylaşım gelmişti. İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın Fernando Muslera ile ilgili yaptığı 'Sen başkasın' paylaşımına yorum yaparak taraftarların beğenisini kazanmıştı. Gündoğan, Aslan, pazu ve ateş emojilerini kullanmıştı.

GUARDIOLA'NIN İLKAY YORUMU

Pep Guardiola, "İlkay Gündoğan gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için mutluyuz. Bize büyük güç katıyor" demişti. Zaman zaman Gündoğan'a 11'de şans vermediğinde ise ikilinin arasının açıldığı gündeme gelmişti. Gündoğan, "Bana 11'de forma vermediği için Pep'e öfke duyduğum doğru" diyerek düzenli oynamak istediği mesajını verdi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

İlkay Gündoğan bu sezon tüm kulvarlarda toplam 34 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon adından sıkça söz ettiren Gündoğan, 2021-22 sezonunda 43 maçta 10 7 asistle öne çıkan isimlerden biriydi.

GÜNDOĞAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Türk kökenli Alman futbolcu Gündoğan futbol kariyerinde Hessler, Schalke, SSV Buer, Bochum gibi takımlarda oynadıktan sonra Nürnberg'e transfer oldu. İlkay daha sonra Almanya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Borussia Dortmund'a geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Gündoğan, Dortmund'dan da Manchester City ekibine transfer olmuştu.

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