Artan pahalılık, birçok kişinin nakit para ihtiyacını artırdı. Nakit paraya ulaşamayan kişiler, banka kredilerine başvuruyor. Ancak son zamanlarda bankalar da kredi konusunda isteksiz bir şekilde hareket etmekte. Banka kredi faizlerinin yüksek olması da geri ödeme süreçleri için sorun oluyor.

Avantajlı kredi seçenekleri sunan bankaların başında Aktif Bank yer alır. Dijital bankacılık sistemi uygulayan Aktif Bank ile nakit ihtiyacı kolayca karşılanabilir. Aktif Bank’ın dijital bankacılık sistemi olan N Kolay üzerinden 70 bin TL alınabilir. Banka, düşük faiz ve 3 ay erteleme fırsatı da sunuyor.

AKTİF BANK, KREDİ MUSLUKLARINI AÇTI

Aktif Bank, kredi musluklarını açarak tüketiciler için avantaj sağlıyor. Banka, faiz oranlarının yüksek olduğu bir zamanda 70 bin TL’yi kolayca veriyor. Bankanın 3 ay kredi erteleme fırsatı da var.

Kredi çekmek isteyenlerin, kredi notunun yüksek olması gerekir. Kredi notu düşük olanların kredi kullanması mümkün olmuyor. Ayrıca gelir durumu da bankaların dikkat ettiği detaylardan biridir. Gelir durumu düşük olanların kredi kullanması mümkün olmayabilir.

24 AY VADE UYGULANABİLİR

Kredi çekmek isteyenler, 24 ay vade fırsatından yararlanabilir. Böylece aylık ödemeler, daha kolay şekilde gerçekleşir. Banka, faiz oranını 4,49 olarak uyguluyor. Aylık taksit miktarı 5 bin 493 TL olarak açıklandı. Toplam geri ödeme miktarı ise 131 bin 851 TL’dir.

Kredi çekmek isteyenlerin, geri ödeme sürecini dikkatli bir şekilde belirlemesinde fayda bulunuyor. Kredi tutarı ödeme gücüne göre belirlenmelidir. Ödeme gücüne göre fazla olması halinde 70 bin TL’nin altında bir tutar belirlenmelidir. Aylık taksitler, ödeme gücünün yetersiz olması halinde zamana yayılabilir. Ödemeler zamanında yapılmazsa banka, borca faiz uygular. Uzun süre ödeme aksatılırsa icra takip süreci başlar. Tüketiciler, N Kolay’ın farklı fırsatlarından yararlanarak ellerine geçecek nakdi artırabilir.