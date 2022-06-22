Nairobi, BM Biyoçeşitlilik Görüşmelerine Ev Sahipliği Yapıyor

Birleşmiş Milletler müzakerecileri, Mart ayında bir önceki tur görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinin ardından doğayı ve vahşi yaşamı korumaya yönelik yeni bir küresel anlaşmaya varmak için Nairobi'de müzakerelere başladı.

Bilim adamlarının tahminen bir milyon türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısıyla BM, ülkelerden 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının yüzde 30'unu koruma altına almalarını istiyor.

Salı günkü görüşmeler, organizatörlerin BM Biyoçeşitlilik zirvesinin veya “COP15”in COVID-19 salgını nedeniyle Çin'de dört kez ertelendikten sonra Kanada'nın Montreal kentine taşınacağını açıklamasının ardından bir ilerleme duygusuyla desteklendi.

Aynı zamanda COP15 başkanı olan Çin çevre bakanı Huang Runqiu, “Küresel biyoçeşitlilik çerçevesinin kabul edileceğinden tamamen emin olmak için her nedene sahibiz” dedi.

Bilim adamları, bu "30'a 30" hedefine ulaşmanın, dünyanın çevresini kaçak avlanmaya, kirliliğe veya insani gelişmeye tecavüz etmeye karşı korumaya yardımcı olacağını söylüyor.

Dünya beş kitlesel yok olma olayı gördü ve bilim adamları, 10 milyon yılda görülmeyen bir oranda hayvan ve bitki türlerinin neslinin tükenmesiyle şu anda altıncı sırada olduğumuza inanıyor.

Dünya'nın kara alanlarının sadece yüzde 17'si ve okyanusların yüzde yedisi şu anda bir tür koruma altına giriyor.

Doğa ve İnsanlar için Yüksek Hırs Koalisyonu'na göre, ABD dahil 90'dan fazla ülke 30'a 30 hedefini taahhüt etti.

BM Çevre Programı başkanı Salı günü delegelerden bu haftaki Nairobi görüşmeleri sırasında nihai bir taslak anlaşmaya varmaları için yalvardı. Bu taslak daha sonra Aralık ayında COP15'te oylanacaktı.

UNEP yönetici direktörü Inger Andersen Salı günü Kenya'nın başkentinde düzenlenen açılış oturumunda, “Bugün ve bu günlerde, COP15'te ve sonrasında başarı sağlamak için önemli ilerleme kaydetmeniz zorunludur” dedi.

Ancak, pestisit kullanımını azaltma hedefleri gibi konularda anlaşma eksikliğini gösteren şu anda köşeli parantezlerle dolu taslak metinle birlikte, birkaç yapışma noktası var.

Andersen, "Sayılar olmadan, çerçeve hevesli olmaya devam edecek ve başarısız olacak şekilde kurulacaktır." Dedi.

Finansman başka bir çekişme alanı olmaya devam ediyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ve Dünya Yaban Hayatı Fonu da dahil olmak üzere çevre gruplarından oluşan bir koalisyon, varlıklı ulusların biyolojik çeşitlilik krizini ele almak için yıllık ihtiyaç duyulan 700 milyar doların 60 milyar dolarını yılda 60 milyar dolara katkıda bulunmaya çağırıyor.

Kar amacı gütmeyen Doğa Koruma Kampanyası direktörü Brian O'Donnell, “Küresel biyoçeşitlilik kaybının çoğu, zengin ülkelerdeki yüksek tüketim seviyeleri tarafından yönlendiriliyor” dedi.

Yeşil gruplar, fosil yakıtlar ve tarım için zararlı sübvansiyonları keserek 500 milyar dolar daha elde edilebileceğini söyledi.

BM ayrıca, delegeleri her bir hedef için nasıl plan yapacaklarını ve ilerlemeyi nasıl rapor edeceklerini ele almaya da çağırdı. Dünyanın önceki koruma hedefleri - Aichi hedefleri olarak bilinir - 2020'de tek bir tanesine tam olarak ulaşılmadan sona erdi.