Bulgaristan'ın İktidardaki Dört Partili Koalisyonu Güven Oylamasıyla Karşı Karşıya

Bulgaristan'ın koalisyon hükümeti Çarşamba günü ülke parlamentosunda bir güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı ve bu da AB'nin en yoksul üye devletinde yeni bir siyasi istikrarsızlık tehdidinde bulundu.

Başbakan Kiril Petkov'un merkezci Değişime Devam Ediyoruz (PP) partisi sosyalist, popülist ve merkez sağ fraksiyonlarla dört partili bir koalisyon kurdu ve altı ay önce göreve başladı ve koalisyonun bu ayın başlarında harcama konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılmasına neden oldu. Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini açmalı .

AB ülkesi şimdi yeni bir siyasi kargaşa ve muhtemelen Nisan 2021'den bu yana dördüncü ulusal seçimiyle karşı karşıya, AB kurtarma fonlarından milyonlarca avroyu ve 2024'te avroyu benimseme planlarını riske atıyor.

Tıkanıklık, Moskova'nın -neredeyse tamamen Rus gazına bağımlı olan- Balkan ülkesine gaz dağıtımını Sofya'nın ruble olarak ödemeyi reddetmesi üzerine kesmesinin ardından Bulgaristan'ın istikrarlı doğal gaz arzı bulma çabalarını da engelleyebilir .

Salı günü mecliste gensoru önergesi konulu bir tartışma sırasında konuşan Petkov, Ukrayna'daki bir savaş ve artan enflasyon ortamında milletvekillerine kabinesini destekleme çağrısında bulundu.

Petkov, "Bu hükümet Bulgar vergi mükelleflerinden çalmaya izin vermeyecek" dedi. "Karar vermelisin - savaş zamanlarında ülkeyi siyasi krize sokmak için gerçek bir şansın var."

42 yaşındaki Harvard mezunu olan Petkov, Rusya'ya karşı geleneksel olarak dostane bir duruş sergileyen bir ülkede olağandışı bir şekilde Avrupa ve NATO yanlısı güçlü bir pozisyon aldı.

Petkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini “savaş” olarak adlandırmayı reddettiği, Moskova'ya yönelik AB yaptırımlarını desteklediği ve Ukrayna'nın ağır askeri makinelerini tamir etmeyi kabul ederken, Kiev'e silah göndermeyi bıraktığı için Şubat ayında savunma bakanını görevden almıştı.

Dağılan koalisyon

Eski koalisyon ortağı ITN, Petkov'u ülkenin çıkarlarını hiçe saymakla ve Bulgaristan'ı Kuzey Makedonya'nın AB üyelik müzakereleri üzerindeki vetosunu kaldırmaya zorlayarak AB ve NATO baskılarına boyun eğmekle suçladıktan sonra hükümetten ayrıldı.

Petkov vetoyla ilgili herhangi bir kararın mecliste oylanacağını savundu ve popülist ITN partisinin liderliğini kabinenin rüşvetle mücadele gündemini kasten engellemekle suçladı.

Altı ITN milletvekili şu ana kadar iltica etti ve Petkov'u ve onun yolsuzlukla mücadele çabasını destekleme sözü verdi, ancak hükümet hala 121 salt çoğunluğun altı oyu karşısında duruyor.

Analistler, önümüzdeki aylarda yeni bir türbülans dalgası görüyorlar.