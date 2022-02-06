N Kore Nükleer Programı Büyüttü, Siber Saldırılardan Kar Etti

Reuters haber ajansı tarafından Cumartesi günü görülen gizli bir Birleşmiş Milletler raporundan alıntıya göre, Kuzey Kore geçtiğimiz yıl boyunca nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam etti ve kripto para borsalarına yapılan siber saldırılar Pyongyang için önemli bir gelir kaynağı oldu.

Bağımsız yaptırım gözlemcilerinin yıllık raporu Cuma akşamı BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore yaptırım komitesine sunuldu.

Uzmanlar, "Hiçbir nükleer test veya ICBM (kıtalararası balistik füze) fırlatılması bildirilmemese de, DPRK nükleer bölünebilir malzeme üretimi için kapasitesini geliştirmeye devam etti" diye yazdı.

Kuzey Kore resmi olarak Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (DPRK) olarak bilinir. Bm Güvenlik Konseyi tarafından nükleer denemeler ve balistik füze fırlatmaları uzun zamandır yasaklanmıştır.

Raporda, "DPRK'nın nükleer ve balistik füze altyapısının bakımı ve geliştirilmesine devam edildi ve DPRK, siber araçlar ve ortak bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere denizaşırı ülkelerdeki bu programlar için malzeme, teknoloji ve know-how aramaya devam etti." ifadesi yer aldı.

Kuzey Kore, 2006 yılından bu yana, Pyongyang'ın nükleer ve balistik füze programlarına yönelik finansmanı hedeflemek amacıyla Güvenlik Konseyi'nin yıllar içinde güçlendirdiği BM yaptırımlarına maruz kalıyor.

Yaptırım gözlemcileri, Pyongyang tarafından füze denemelerinde "belirgin bir ivme" olduğunu kaydetti.

ABD ve diğerleri Cuma günü kuzey Kore'nin Ocak ayında dokuz balistik füze fırlatması gerçekleştirdiğini belirterek, bunun ülkenin kitle imha silahları ve füze programları tarihindeki en büyük aylık sayı olduğunu da sözlerine ekledi.

Yaptırım gözlemcileri, "DPRK hızlı konuşlanma, geniş hareketlilik (denizde dahil) ve füze kuvvetlerinin dayanıklılığının arttığını gösterdi." dedi.

Kuzey Kore'nin New York'taki BM misyonu yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Siber saldırılar, yasadışı ticaret

Gözlemciler, Kuzey Kore için "özellikle kripto para varlıklarına yönelik siber saldırıların önemli bir gelir kaynağı olmaya devam ettiğini" ve Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının finansal kurumları, kripto para firmalarını ve borsaları hedef almaya devam ettiği bilgisini aldıklarını söylediler.

Raporda, "Bir üye ülkeye göre, DPRK siberactorları 2020 ile 2021 ortaları arasında Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki en az üç kripto para borsasından 50 milyon dolardan fazla para çaldı" denildi.

Gözlemciler ayrıca, siber güvenlik firması Chainalysis'in geçen ay yayınladığı ve Kuzey Kore'nin geçen yıl yaklaşık 400 milyon dolar değerinde dijital varlık çıkaran kripto para platformlarına en az yedi saldırı düzenlediğini belirten bir rapora da işaret etti.

2019'da BM yaptırım gözlemcileri, Kuzey Kore'nin yaygın ve giderek daha karmaşık hale gelen siber saldırıları kullanarak kitle imha programları için tahmini 2 milyar dolar ürettiğini bildirdi.