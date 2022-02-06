Kosta Rika Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Kosta Rikalılar, 25 aday arasında henüz net bir favorinin ortaya çıktığını görmeyen seçimlerde yeni bir cumhurbaşkanı için oy vermeye hazırlanıyor ve COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle düşük katılım korkusuyla yapılacak.

Kosta Rikalılar, ülkenin en üst düzey savcısının giden Devlet Başkanı Carlos Alvarado'nun vatandaşlar hakkında kişisel bilgilerin toplanmasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalabilmesi için dokunulmazlığını kaldırmak isteyen belgeler sunması sonrasında pazar günü yapılacak seçimlerde yeni bir Ulusal Meclis de seçecek. Tekrar aday olmaya uygun değil.

Genellikle Orta Amerika'nın "en mutlu" ülkesi olarak anılan Kosta Rika, yine de büyüyen bir ekonomik krizle boğuşuyor ve iktidardaki Yurttaş Hareketi Partisi (PAC) morarma yenilgisine hazırlanıyor.

PAC adayı, eski ekonomi bakanı Welmer Ramos, sadece yüzde 0,3'lük bir oy oranında oy alarak, yüksek hükümet karşıtı hislerin bedelini ödüyor gibi görünüyor.

Siyasi analist Eugenia Aguirre AFP haber ajansına verdiği demeçte, iki ardışık görev süre sonrasında "iktidar partisinin tamamen zayıfladığını ve şansının olmadığını" söyledi.

"Cumhurbaşkanlığının yüzde 72'lik popülerliksizlik rakamı, sayının ilk kaydedildiği 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek rakamdır." diye de ekledi.

Bu, ülkenin geleneksel siyasi ağır topları olan merkezci Ulusal Kurtuluş Partisi (PLN) ve sağ görüşlü Sosyal Hıristiyan Birlik Partisi'nin (PUSC) pac tarafından son zamanlarda kırılan yakın bir siyasi ikiliden sonra on yıllar sonra yeniden önünü açabileceği anlamına geliyor.

Pazar günkü ilk turda kesin olarak kazanmak için bir adayın oyların yüzde 40'ına ihtiyacı var, aksi takdirde 3 Nisan'da ilk ikisi arasında ikinci tur seçimler yapılacak. Anketler, ülkedeki 3,5 milyon seçmenin yaklaşık üçte birinin kararsız olduğunu gösteriyor.

Bu ay yayınlanan bir ankete göre, PLN'nin eski Cumhurbaşkanı Jose Maria Figueres (1994-1998) belirtilen desteğin yüzde 17'sinin biraz üzerinde bir farkla yarışı önde götürürken, onu yüzde 13'ün biraz altında pusc'tan Lineth Saborio takip ediyor.

Anketler, sağ görüşlü Yeni Cumhuriyet Partisi'nden (PNR) evanjelik Hristiyan şarkıcı Fabricio Alvarado Munoz'un yüzde 10'un biraz üzerinde oy ayla üçüncü sırada yer aldığını gösteriyor. Kosta Rika'nın beş milyon insanının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan evanjelik topluluğun desteğini emrediyor.

Dördüncü sırada, yeni kurulan merkezci Sosyal Demokrat İlerleme Partisi'nden ekonomist Rodrigo Chaves yer aldı. En yüksek oy alan sol aday Geniş Cephe'den Jose Maria Villalta.

Uçucu Orta Amerika komşularının çoğunun aksine, Kosta Rika'nın ordusu yok, 1948'den beri silahlı çatışma yok ve 1919'dan beri diktatör yok. Ancak kötüleşen ekonomik durum siyasi sınıfa olan güveni sarstı.

İşsizlik on yıldan uzun süredir istikrarlı bir şekilde artmaktadır ve 2021 yılında yüzde 14,4'e ulaşmıştır. İlgisizlik ve çekimserlik Kosta Rika seçimlerinin özellikleridir. 2018'de seçmenlerin yüzde 34'ü uzak durmasına karşın, katılım teknik olarak zorunlu.

Kararsız bir seçmen olan üniversite öğrencisi Edgardo Soto AFP'ye verdiği demeçte, 40 yaşından küçük seçmenlerin sadece "sorunların çözülmediği, aynı zamanda daha da kötüye gittikleri dönemleri" bildiğini söyledi.

PLN'nin 67 yaşındaki Figueres'i için kalabalık alan "oluşan tüm bu hayal kırıklığının bir yansımasıdır".

AFP tarafından kaydedilen sözlerinde Yetkili, "25 seçenek varsa, bunun nedeni partilerin gözlerinin önünde değişen bir toplumun ihtiyaçlarını anlamamalarıdır." dedi.