Myanmarlı Aung San Suu Kyi Hücre Hapsine Taşındı

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi, ülkenin askeri hükümeti sözcüsü, gizli bir gözaltı yerinden başkent Naypyidaw'daki bir hapishane bileşiğindeki hücre hapsine transfer edildiğini söyledi.

Zaw Min Tun Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Ceza yasalarına göre … [Aung San Suu Kyi] Çarşamba gününden beri hapishanede hücre hapsinde tutuluyor" dedi.

Aung San Suu Kyi, 1 Şubat 2021'de ordu , seçilmiş hükümetinden iktidarı ele geçirdiğinde tutuklandı. Başlangıçta başkentteki ikametgahında tutuldu, ancak daha sonra en az bir başka yere taşındı ve yaklaşık geçen yıl boyunca, genellikle askeri bir üs olduğu varsayılan, açıklanmayan bir yerde tutuldu.

Bu konumun, oğullarından birinin hediye ettiği bir köpekle birlikte, yaşam düzenlemelerine yardımcı olacak dokuz kişinin bulunduğu bir konut olduğu bildirildi.

Transferiyle ilgili bilgisi olan bir kaynak, 77 yaşındaki oyuncunun "eskimiş gibi davrandığını ve moralinin yüksek olduğunu" söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Her türlü durumla sakince yüzleşmeye alışkın" dedi.

Ayrı bir gelişmede Perşembe günü, Birleşmiş Milletler'in Myanmar'daki insan hakları durumu özel raportörü Tom Andrews, uluslararası toplumu ülkede geçen yılki darbenin tetiklediği krizde öldürülen insan sayısı nedeniyle daha fazlasını yapmaya çağırdı . ordunun rakiplerine uyguladığı baskı 2000'i aştı.

Bir açıklamada, "Myanmar ve halkının uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve eylemsizliğini kabul etmesi çok fazla tehlikede" dedi.

Asya'daki İnsan Hakları İzleme Örgütü müdür yardımcısı Phil Robertson, generallerin hareketinin "oldukça açık" olduğunu ve Nobel ödüllü ve destekçilerini cezalandırmayı ve korkutmayı amaçladığını söyledi.

El Cezire'ye verdiği demeçte, "Sert olduklarını göstermeye çalışıyorlar, Aung San Suu Kyi'nin hizmetçileri ve köpeğiyle ev hapsinde kalamayacağını ve hücre hapsiyle karşı karşıya kalacağını iddia etmeye çalışıyorlar" dedi.

“Bu, ülke çapındaki destekçilerinin askeri cuntaya karşı düşmanlığını alevlendirecek. Bence müthiş bir şekilde geri tepecek, kimseyi dinlemeyen ve kendi yoluna giden bir cunta bu.”

Aung San Suu Kyi, 24 Mayıs 2021'de duruşmalara başlayan Naypyidaw'daki özel bir mahkemede yolsuzluk da dahil olmak üzere birçok suçlamayla yargılandı. Karşı karşıya kaldığı 11 yolsuzluk suçlamasının her biri 15 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.