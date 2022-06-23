Ladakhi Göçebeleri Gergin Hindistan-Çin Sınırında Hayatta Kalma Mücadelesi Veriyor

Ladakh'ta yüzyıllardır yaşayan göçebeler, hayatlarının ve geçim kaynaklarının , Himalayalar'daki tartışmalı sınırları boyunca Hindistan ve Çin arasında devam eden askeri gerilimler tarafından tehdit edildiğini söylüyor.

Doğu Ladakh'taki Chushul vadisinden 43 yaşındaki bir göçebe olan Konchok Ishey, Al Jazeera'ya “Üç kuşaktan beri ailem Demchok'ta sığır güdüyor, ancak çatışma bizi otlatma haklarımızdan mahrum ediyor” dedi.

Hindistan ve Çin arasındaki fiili sınıra atıfta bulunulan Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca gerilimler, iki yıl önce Ladakh'ın Galwan vadisinde nadir görülen göğüs göğüse çarpışmalarda 20 Hintli ve en az dört Çinli asker.

Bu yıl basında çıkan bazı haberler, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) iddiayı reddetmesine rağmen, 15 Haziran 2020 olayında - iki nükleer güç arasındaki 45 yıldaki en kötü askeri çatışmada - ölenlerin sayısının 38'e kadar çıktığını iddia etti.

Galwan muharebesi, Hindistan ve Çin arasında eşi görülmemiş bir askeri soğukluğa yol açarak iki Asya devini başka bir savaşın eşiğine getirdi.

O zamandan beri orduları arasında yapılan çok sayıda müzakere , LAC boyunca birikmeleri ve Chushul ve diğer köylerdeki göçebe sakinler arasındaki endişeyi artırarak, gerilimleri azaltmakta başarısız oldu.

Geçen ay Hindistan dışişleri bakanlığı, Çin'in doğu Ladakh'taki ünlü Pangong Tso gölü üzerinde ikinci bir köprü inşa ettiğini söyledi .

Bu yılın Ocak ayında Yeni Delhi, “yaklaşık 60 yıldır Çin'in yasadışı işgali altındaki” bir bölgede göl üzerindeki ilk köprünün inşasını doğruladı .

LAC, en geniş noktasında 6 km (3,7 mil) genişliğinde, karayla çevrili 135 km uzunluğundaki (84 mil), bumerang şeklindeki gölün içinden geçer. Gölün üçte biri Hindistan topraklarına, geri kalanı ise Çin kontrolüne giriyor.

Pangong Tso'nun batı ucu, Ladakh'ın ana şehri olan Leh'in 54 km (33 mil) güneydoğusunda yer alır. Göl üzerinde inşa edilen ikinci Çin köprüsü, LAC'nin 25 km (15 mil) doğusundadır.

Ishey için, Ladakh'taki Demchok-Koyul sektöründeki 45 km uzunluğundaki (28 mil) Skakjung mera alanına yapılan ikinci köprü ve “diğer Çin tecavüzleri”, nesiller boyu göçebelerin sahip olduğu topraklar üzerindeki güvenlik duygularını ve haklarını gasp etti.

Sektördeki Dumchele, Demchok, Chumur, Tsaga La, Koyul ve Loma köylerinde yaşayan Changpalar gibi göçebe kabileler, 2020'de çatışmaların yoğunlaşmasından bu yana zaten daralmakta olan otlaklara erişimlerini kaybettiklerini söylüyorlar.