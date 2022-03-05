Myanmar'da Travma Gazetecilerin ve İnsan Hakları Çalışanlarının Peşini Bırakmıyor

Myanmar'da yerel bir medya kuruluşuna sahip bir gazeteci olan May Yin, 1 Şubat 2021 askeri darbesinin ardından travmatik bir yıl geçirdi.

İlk olarak, ordunun düzinelerce insanı vurarak öldürdüğü Mandalay'daki demokrasi yanlısı protestoları ele etti. Mayıs ayından bu yana, artan bir silahlı direniş hareketi ve ordunun kitlesel katliamlar ve köylerin yakılması da dahil olmak üzere taktiklerle tüm toplumlara saldırarak bunu bastırma çabalarını haber yapıyor.

May Yin Ocak ayında El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bildirilecek çok fazla son dakika haberi var, bu yüzden bir gün bile izin alamadım." dedi. "Bütün ay kendimi cehennemde gibi hissediyorum. Stres seviyem çok yüksek."

Çalışmalar, çatışma ve krizle ilgili haberlerin gazetecilerin ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olabileceğini göstermiştir. Bu sadece tanık oldukları rahatsız edici olayların etkisi değil, aynı zamanda travmatik olayların fotoğraflarını veya videolarını izlemeyi veya hayatta kalanlarla konuşmayı içeren ikincil veya vekalet travmasından da etkidir.

Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'nun bir projesi olan Dart Gazetecilik ve Travma Merkezi'ne göre, gazeteciler travmaya tanık etmenin bir sonucu olarak öfke, konsantre olma zorluğu, çaresizlik ve yorgunluk yaşayabilirler. Ayrıca uykusuzluk, kabuslar ve müdahaleci düşünceler de dahil olmak üzere travma sonrası stres semptomları yaşayabilirler.

Dart Centre Asia Pacific CEO'su Erin Smith, Al Jazeera'ye verdiği demeçte, insan acısını içeren üzücü olayları ele alma deneyimine ek olarak, iş yükü ve gazetecilikle ilgili talepler de dahil olmak üzere faktörlerin kırılganlığı artırabileceğini söyledi.

"Düzenli olarak ölüme ve yıkıma maruz kaldığınızda ve sürekli olarak teslim tarihlerinin baskısıyla uğraştığınızda ... kesinlikle birincil veya vekalet travması için bir adaysınız." dedi.

İnsanlar 'tam önümde' öldürüldü

20'li yaşlarının ortalarında olan ve 2015'te gazeteci olarak çalışmaya başlayan May Yin, darbeden birkaç gün sonra Mandalay sokaklarındaydı, on binlerce kişinin katıldığı protestoların fotoğraflarını çekti ve video görüntülerini çekti.

15 Şubat 2021'de askeri güçler, protestoculara karşı sapan kullanarak ve onları döverek plastik mermi sıkarak ateş etmeye başladı; onlar da baskıyı filme alan gazetecilerin peşine düştüğü için. May Yin, başka bir gazeteciyi yakalayıp, dövüp kamerasını yok etmelerine tanık olmak için tam zamanında yakındaki bir eve kaçtı.

Beş gün sonra, askeri güçler protestocu kalabalığa canlı mermiyle ateş açtı. May Yin, darbenin ilk genç kurbanı olan 16 yaşındaki Wai Yan Tun'un başından vurularak öldürüldü.

"Mandalay'daki çatışmalarda insanlar öldürüldüğünde, olayların çoğu tam önümde gerçekleşti." diyor.