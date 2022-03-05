BM, Arabuluculuk Teklif Etti

Birleşmiş Milletler'in ihtilaflı Libya'daki en üst düzey yetkilisi, uzun süredir ertelenen seçimler için yenilenen bir baskıda siyasi rakipler arasında arabuluculuk yapmayı teklif ederek, paralel bir hükümetin göreve gelmesinden sonra "tırmanmaya" karşı uyardı.

Stephanie Williams'ın Cuma günkü çağrısı, ülkenin doğu merkezli parlamentosunun geçici Başbakan Abdul Hamid Dbeibah'a meydan okuyarak bir başbakana yemin etmesinden bir gün sonra geldi - gözlemcilerin Libya'yı yeni bir bölünmeye sürükleyebileceğinden korktukleri bir hareket.

BM başkanı Antonio Guterres'in Libya özel danışmanı Williams, attığı bir dizi tweet'te "Libya'daki krizin çözümünün rakip yönetimler ve çok yıllık geçişler oluşturmakta yatmadığı" konusunda uyardı.

Bakan, doğu merkezli Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli bir üst meclis olan Yüksek Danıştay'dan (HCS) "rızaya dayalı anayasal temel geliştirmeye adanmış ortak bir komite" oluşturmak için her biri altı delege aday göstermelerini istediğini söyledi.

Williams'a göre, siyasiler bir komite atadıktan sonra, seçimler için anayasal bir çerçeve üzerinde çalışmak üzere iki hafta boyunca BM himayesinde 15 Mart'ta toplanacak.

Williams ayrıca Libyalılardan "tüm tırmandırma, sindirme, adam kaçırma, provokasyon ve şiddet eylemlerinden" kaçınmalarını istedi.

HCS başkanı Halid el-Mishri, organın "ulusal bir uzlaşma bulmak için inşa edilebilecek anayasal bir temeli geçen Eylül ayında kabul ettiğini" söyleyerek teklifini memnuniyetle karşıladı.

"Seçimlere evet, uzatmalara hayır." diye de ekledi.

Doğu merkezli parlamento kamuoyundan hemen bir tepki yayınlamadı.

'Şiddete başvurmadan'

Williams'ın önerisi, BM aracılığında yürütülen barış sürecinin bir parçası olarak 24 Aralık'ta yapılması belirlenen başkanlık ve parlamento seçimlerinin, anayasal ve yasal dayanaklarının yanı sıra çok sayıda çok sayıda çok sayıda çekişmeli isme adaylıkları konusundaki sert anlaşmazlıklar nedeniyle terk edildikten sonra geldi.

Bu, uzun zamandır hükümdar olan Muammer Kaddafi'yi deviren 2011 isyanından bu yana on yıllık bir çatışmanın altında bir çizgi çizme umutlarını kırmıştı.

Dbeibah, Aralık ayında yapılması gereken seçimlere kadar ülkeye çobanlık yapması şartıyla Şubat 2021'de BM liderliğindeki süreçle atandı. Oylama hiçbir zaman gerçekleşmeyerek, yerine doğu parlamentosunun desteklediği eski içişleri bakanı Fathi Başyağa' nın değiştirilmesini tetikledi.

Trablus merkezli Dbeibah, seçilmiş bir hükümet dışında iktidarı geri çevirmeyi reddetti. Başbakan, Haziran ayı sonlarında eş zamanlı meclis oylaması ve anayasa değişiklikleri konulu referandum yapılması için dört maddelik bir plan önerdi.

Ülke, 2014'ten 2021'e kadar batıda Trablus merkezli rakip yönetimler ve doğuda Tobruk merkezli bir parlamento arasında bölünmüştü.

Bu arada İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve ABD Cuma günü "şiddet, şiddet tehditleri, sindirme ve adam kaçırma" gibi son gelişmelerden endişelerini dile getirdiler.

Beş ülkenin dışişleri bakanları yayınladıkları ortak bildiride, "Siyasi sürecin geleceğiyle ilgili her türlü anlaşmazlık şiddete başvurmadan çözülmelidir." dediler.