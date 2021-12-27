Myanmar Mahkemesi Aung San Suu Kyi Telsiz Kararını Erteledi

Ordu tarafından yönetilen Myanmar'da bir mahkeme, görevden alınan lider Aung San Suu Kyi'nin yasadışı yollardan telsiz ithal etmek ve bulundurmaktan yargılandığı davada kararını bir kez daha erteledi.

Nobel Barış Ödülü sahibi, ordunun 1 Şubat'ta hükümetine karşı ülkenin kısa demokrasi dönemini sona erdiren bir darbe düzenlemesinden bu yana gözaltına alındı. Yerel bir izleme grubuna göre, ülke çapındaki harekete karşı protestolar kanlı bir baskıyla karşılandı, 1.300'den fazla kişi öldü ve yaklaşık 11.000 kişi tutuklandı.

76 yaşındaki Aung San Suu Kyi, yasadışı yollardan ithal ettiği ve telsizlere sahip olduğu suçlamalarıyla ilgili kararı duyacaktı - askeri bir mahkemede onun hayatının geri kalanında hapiste kalmasına neden olabilecek bir kararlar kataloğunun sonuncusu.

Ancak davayla ilgili bilgisi olan bir kaynağın gazetecilere verdiği demeçte, yargıç Pazartesi günü kararı 10 Ocak'a erteledi ve ayrıntı vermedi.

Bu ayın başlarında, Aung San Suu Kyi, uluslararası toplum tarafından geniş çapta kınanan bir kararla orduya karşı kışkırtma ve COVID-19 kısıtlamalarını ihlal etmekten dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Askeri hükümdar General Min Aung Hlaing daha sonra görev süresini iki yıla indirdi ve cezasını başkent Naypyidaw'da ev hapsinde çekeceğini söyledi.

Aung San Suu Kyi, askerler ve polisin evini bastığı ve iddiaya göre onu kaçak ekipmana sahip olarak bulduğu darbenin erken saatlerinden kaynaklanan telsiz suçlamalarından suçlu bulunursa üç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ayrıca, her biri 15 yıl hapisle cezalandırılan çok sayıda yolsuzluk ve Resmi Sırlar Yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Aung San Suu Kyi, askeri yönetime muhalefetinden dolayı yıllarca ev hapsinde tutuldu, ancak 2010'da serbest bırakıldı ve Ulusal Demokrasi Ligi'ni 2015 seçimlerinde ezici bir zafere taşıdı.

Partisi geçen yıl Kasım ayında tekrar kazandı, ancak ordu, oylamada hile yapıldığını ve haftalar sonra iktidarı ele geçirdiğini söyledi. Seçim komisyonu o sırada ordunun şikayetini reddetmişti.