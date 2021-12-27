Hindistan Verileri Korumak İstiyor

Hindistan, Aralık 2019'da insanların kişisel verilerini korumak için bir Kişisel Veri Koruma Yasası çıkardıktan sonra, işi yapmak için bir veri koruma otoritesi kuracağını söyledi.

O zamanlar, iş yapma maliyetinde bir artış ve hükümete bir şirketten politika planlama amacıyla verilerini anonim olarak teslim etmesini isteme yetkisi veren bir maddeye yönelik geri çekilme de dahil olmak üzere, etrafındaki ilk endişelerden bazıları - iyi duyurulmuştu.

Kısa bir süre sonra tasarı, analiz etmesi ve devlet kurumları, işletmeler, aktivistler ve veri güvenliği uzmanları dahil olmak üzere farklı paydaşlar tarafından dile getirilen endişelere dayalı olarak değişiklikler önermesi için siyasi yelpazenin her yerinden üyelerden oluşan ortak bir meclis komitesine havale edildi.

Komite, birçok gecikmeden sonra, Aralık ayı ortasında, tasarının nasıl düzeltileceği konusunda öneriler içeren bir raporu Parlamento'ya sundu. Ve savaş hatları çoktan çizildi.

Komitenin önerdiği en büyük değişiklik nedir?

Önerilen 56 değişiklik arasında, muhtemelen en önemlisi, kişisel olmayan verilerin yanı sıra kişisel verilerin de dahil edilmesi, tasarının kapsamının önemli ölçüde artırılması ve sonuç olarak adının Veri Koruma Yasası, 2021 olarak değiştirilmesi önerisidir.

Tasarı, bir kişinin adı, cep telefonu numarası, biyometri - bir kişiyi tanımlayabilecek her şey dahil olmak üzere kişisel verileri tanımlamak için yaklaşık altı kategori listeliyor. Bunun ötesinde, bir bireyi tanımlayamayan herhangi bir bilgi, kişisel olmayan olarak kabul edilir.

Teknolojiye bağımlı dünyamızda, bir kişinin yaptığı çevrimiçi aramalardan bir banliyönün bir bölgedeki bir uygulamanın kullanıcı sayısına kadar çektiği harita yol tariflerine kadar her gün her dakika üretilen kişisel olmayan veri sıkıntısı yoktur veya iki varış noktası arasında gidip gelen insan sayısı.

Yeni Delhi'deki TechLegis Advocates & Solicitors ortağı Salman Waris, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, herhangi bir ülkenin yasama organının bu tür bilgileri düzenlemeye çalıştığı ilk kez. Başka bir deyişle, hükümet, kişisel olmayan verileri, telekom yelpazesine benzer şekilde, kullanımını lisanslama biçiminde paraya çevirebileceği bir topluluk kaynağı olarak ele almak istiyor, diye ekliyor.

Waris, bunun, kullanımı düzenlenebildiği için bu verilerden yararlanan işletmeler üzerinde "büyük bir etkisi" olabileceğini ve bu hükme itiraz etmelerinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Diğer endişe alanlarından bazıları nelerdir?

Komite, hükümete, diğerlerinin yanı sıra ulusal güvenlik, kamu düzeni, Hindistan'ın egemenliği ve bütünlüğü ve yabancı devletlerle dostane ilişkiler gibi geniş kapsamlı gerekçelerle ajanslarını kurallardan muaf tutması için daha geniş yetkiler verdi.

Waris, genel muafiyetin “mevzuatın yumruğunu kaldırdığını” ve “iki paralel rejim oluşturan özel sektöre yönelik bir mevzuat” haline getirdiğini söylüyor.

Bu aynı zamanda Hindistan vatandaşlarının mahremiyet hakkına da aykırıdır, ülkenin en yüksek mahkemesinin 2016 kararının arkasından gelen temel bir hak, Waris'i uyarıyor.