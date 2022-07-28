Beril Pozam Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Rol Aldı?

Dizi piyasasında son zamanlarda genç isimler öne çıkıyor ve yeni projeler yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncu Beril Pozam'da bu genç isimler arasında yer alıyor. Oyuncu kariyer hayatına 2017 senesinde yayınlanan Afili Aşk dizisi ile başlamış ve Nazmiye karakterine hayat vermişti. Daha sonra art arda iyi yapımlarda rol alan Beril Pozam, ekranların aranılan yüzü haline geldi. Üst üste yapımcılardan iddialı projeler için teklifler alan ve geniş bir kitle tarafından tanınan ünlü oyuncu, Baba, Akrep ve Ada Masalı gibi dizilerde performans sergiledi. Bu defa yeni bir televizyon dizisi ile tekrardan ekranda yer alacak olan ünlü isim güzel haber ile adından söz ettirdi.

Genç oyuncu Beril Pozam, Olağan Şüpheliler isimli dijital projede yer alarak dijital dizilerin kapısını da açmış oldu. Bunun yanı sıra Ah Belinda isimli film ile de Beril Pozam dikkatleri üzerine çekti. Gelecek sezonda Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Yalı Çapkını dizisinde de performans sergileyecek olan oyuncu merak içerisinde bekleniyor. Ünlü isim birbirinden farklı türlerde sergilediği oyunculuk performansıyla ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi ve geniş bir kitleye hitap etmeye başladı.

Ada Masalı ve Afili Aşk dizileri için performans sergileyen ve kendini romantik komedi hikayelerinde sınama imkanı bulan ünlü oyuncu Beril Pozam daha sonra dram yapımlarında da rol aldı. Baba ve Akrep gibi dram dizilerinde oynayan Beril Pozam romantik komedi türünün yanı sıra dram türünde de başarılı olabileceğini gözler önüne serdi. Ünlü isim kariyer hayatında Yalı Çapkını dizisinin Suna’sı olarak tekrardan sevenleri ile buluşacak.

Ünlü oyuncu Beril Pozam, Doğukan Polat, Afra Saraçoğlu, Hülya Duyar ve Cansu Fırıncı gibi oyuncular ile birlikte rol alacak.