Mutlu Bir Aile Nasıl Kurulur, Mutlu Aile Nasıl Olur?

Her zaman ev ve iş hayatını dengelemek kolay olmayacaktır fakat bu durumla nasıl başa çıkmayı seçtiğiniz aile ilişkilerinize de büyük fark yaratacak bir durum olmaktadır. Çalışma saatlerine bağlı olmak aile bağlılıklarınızı uygun bir şekilde çalışmak belirlenen saatlerin dışına çıkmamak ve her iki taraf hakkında da sorumluluklarınızı karşılamaya bilmek kendimize olan güveni sağlayacaktır. Aile üyeleriniz de sizi daha çok görmekten mutluluk duyacak fakat bir taraftan da iş hayatına sağlıklı ve kontrollü bir şekilde yürüyecektir.

Genel olarak ebeveynler evde olan her aile üyesi ile aynı anda ilgilenmeye çalıştıkları için kendilerine ihmal etmektedir ancak eğer kendinize yeteri kadar ilgilenmezseniz bir süre sonra kendinizi kırgın ve acınızı bir şekilde hissetmeniz olası bir durumdur ve bu durum da çocuklarınızın ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayamayacağınız anlamını taşımaktadır. Kendi ihtiyaçlarınız ve duygularınız olduğunu hatırlamayı ihmal etmeyin ve arada kendinizle ilgilenmeyi deneyin bu şekilde kendinize iyi bakmış olursunuz.

Disiplin ise bir cezalandırma yöntemi değildir ve çocuklarınıza başkalarına bağımlı olmadan ve başkalarını incitmeden ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini öğretmeniz gerekmektedir. Sakin davranmayı sinirli olduğunuz zaman deneyin ve çocuğunuza problemlerle başa çıkmanın farklı şekillerine gösterin. Bu çok daha yapıcı ve pozitif bir davranış olacaktır.

Çoğu zaman çocukları tehlikelerden korumak için anne babalar sınırlar koyar. Önemli olan ise yalnızca emirler yağdırmak yerine bu sınırları neden koyduğunuzu çocuğunuza da sağlıklı bir şekilde anlatmak olacaktır. Çocuklar anne babalarının kendilerine koyduğu komutları uygulamakta bazı durumlarda eksiksiz davranabilir. Bu komutların sebeplerini çocuklarınızı anlatmak onunla birlikte işbirliği yapmak demektir ve bu istediklerinize ulaşmakta size yardımcı olacaktır.

İletişim kurmak ise en önemli olan maddedir ve hem iyi hem de kötü zamanda iletişim kurmayı bırakmamak gerekir. Çoğu zaman çocuklar duygularını dile getirmekte zorlansalar da anne babalarının kendilerini dinlemesine çok önem verirler. Yalnızca problemleriniz değil günlük hayatınız hakkında da kendiniz hakkında konuşmanız gereklidir.

Tüm aile bireylerinin beraber zaman geçirmesini haftada birkaç kez organize etmeniz gerekmektedir. En azından sofraya haftada 3 gece beraber oturmanız kaliteli zaman geçirmenize yardımcı olacaktır. Bu aile bireyleri ile önemli konular hakkında konuşmak ve onlarla bağlantıya geçmeniz için bir fırsat olacaktır. Bazı işler için çocuklarınızdan yardım isteyebilirsiniz ve bu durum onları ailenin bir parçası gibi hissettirecektir.

Zor zamanlarda aile bireylerinin birbirinin yanında olması çok önemli bir durumdur ve aile bireylerinden birinin bir problemi varsa bu durumu çözmek gerekir. Açık bir şekilde iletişim kurmak için rahatlatıcı zamanlar geçirmeye gerek vardır. Hep beraber çözüm aşamasında karar verildiği zaman bu çözümleri uygulamak daha kolay olacaktır.

Çocuk sahibi olduktan sonra baş başa eşinizle zaman yaratmakta zorluk çekebilirsiniz fakat bunu başarabilmeniz ise oldukça önemlidir. Çocukların ilişkileri ebeveynlerinden öğrendiği unutulmamalıdır.