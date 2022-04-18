Müslüman Grup 'Tehlikeli Buldozer Politikasını' Mahkemeye Taşıyor

Önde gelen bir Müslüman örgüt, Hindistan'ın en üst mahkemesinde, çoğunlukla Müslümanların şiddet ile suçlanan mallarının Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından yönetilen eyaletlerdeki yetkililer tarafından buldozerle tahrip edilmesi nedeniyle müdahalesini talep eden bir dilekçe sundu.

Grubun başkanı Arshad Madani, Pazartesi günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Jamiat Ulama-e-Hind, BJP yönetimindeki eyaletlerde suç önleme kisvesi altında azınlıkları, özellikle de Müslümanları yok etmeye başlayan buldozerlerin tehlikeli politikalarına karşı Yüksek Mahkeme'de bir dilekçe verdi" dedi.

Dilekçe, üst mahkemeyi federal ve eyalet hükümetlerine "herhangi bir cezai kovuşturmada herhangi bir sanığa karşı kalıcı bir hızlandırıcı işlem yapılmaması" ve konut binalarının cezalandırıcı bir önlem olarak yıkılmaması yönünde talimat vermeye çağırıyor.

Geçen hafta, en az iki eyaletteki yetkililer, neredeyse tamamı bir Hindu festivali sırasında şiddet uygulamakla suçlanan Müslümanlara ait düzinelerce ev ve dükkanı yıktı.

Madhya Pradesh'in merkezi eyaletinde, bu ayın başlarında Ram Navmi festivali sırasında şiddet olayları patlak verdi.

Hindu adanmışlar genellikle tanrıları Ram'ın doğumunu kutlamak için o gün büyük alaylar çıkarırlar.

Bununla birlikte, bu yılki alaylarda, çoğunlukla Müslüman mahallelerinde yürürken kılıç, sopa ve tabanca taşıyan safran kaplı Hindu erkekler, cemaate soykırım tehdidinde bulunan sloganlar attılar, camilerin dışında yüksek sesle müzik çaldılar ve Müslümanlara ait evlere ve dükkanlara saldırdılar.

Bazı yerlerde, taşlar püskürtüldü ve iki toplum arasında şiddete yol açtı, çünkü her iki taraf da diğerini başlattığı için suçladı. Çatışmalarda en az iki kişi öldü.

Madhya Pradesh'in Khargone bölgesinde, Ram Navmi alayı sırasında yaklaşık 10 ev ve bir caminin ateşe verilmesinin ardından şiddet olayları patlak verdi ve polisi sokağa çıkma yasağı uygulamaya zorladı. Festival sırasında diğer Hint eyaletlerinden de şiddet haberleri geldi.

Bir gün sonra, Madhya Pradeş Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, "isyancıların tespit edildiğini" söylerken, eyaletin İçişleri Bakanı şiddetten Müslümanları sorumlu tuttu.

Chouhan, "Taş atanlar cezalandırılacak, ancak bununla birlikte hem kamu hem de özel mülklerdeki kayıpların bedelini ödemeye zorlanacaklar" dedi.

Üst düzey devlet liderinin talimatıyla hareket eden Hargo'daki yetkililer, çoğu şiddeti teşvik etmekle suçlanan Müslümanlara ait yaklaşık 50 mülkü yıkmak için buldozerler kullandılar.

Benzer yıkımlar, Ram Navmi'ye yönelik şiddetin ardından Modi'nin memleketi Gujarat'tan da bildirildi.