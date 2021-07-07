Murat Övüç Roman Düğününde Sahne Alıp Tehdide Uğradı

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında bulunan fenomen şarkıcı Murat Övüç, dün akşam Bursa'da yapılan roman düğününde sahne aldı ve daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden sahne aldığı düğün hakkında özel açıklamalarda bulundu. Instagram hesabı üzerinden düğün hakkında bir video yayınlayan şarkıcı Murat Övüç, roman düğününde parasının ödenmediğini ve tehdit edildiğini ifade etti. Fenomen, düğün sonrasında karakola gidip şikayetçi olmak istediğini dile getirdi ve yaşadıklarına takipçileri ile paylaştı.

1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen pek çok kısıtlamanın kaldırıldığı biliniyordu. Kaldırılan kısıtlamaların başında düğün ve nişan gibi etkinlikler gelirken fenomen ve şarkıcı Murat Övüç de yasakların ardından bir roman düğününe katıldı. Sahne alan şarkıcı başına gelen talihsiz olayı sosyal medya hesabından takipçilerinin bilgisine sundu.

Dün akşam Bursa'da yapılan düğünde sahne alan şarkıcı Murat Övüç, kendisinin ve ekibinin parasının ödenmediğini ve daha sonra tehdit edildiğini yayınlamış olduğu video ile anlattı. Sosyal medya hesabından video paylaşımı yaparak başına gelen olayları anlatan fenomen, Bursa Mustafa Kemal Paşa’da bir roman düğününe katılım gösterdiklerini ancak paralarını alamadıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabından yayınlanan videoda “bari sazcıların parasını verseydiniz” şeklinde bir isyanda bulunan şarkıcı, kendisini darp ettiklerini de belirtti. Çok sayıda Roman düğünde katıldığını ifade eden şarkıcı Murat Övüç kendisini pırlantalarla yolcu ettiklerini ve romanların kaliteli insanlar olduklarını söyledi. Dün akşam Bursa'da katılmış olduğu düğünden her türlü parasını almayı bileceğini söyleyen şarkıcı en büyük paranın romanlarda olduğunu ama aralarında böyle pisliklerini de çıktığını belirtti. Kendisinin ve müzisyenlerin parası verilmediği için sahneye çıkmak istemediğini ifade eden fenomen, daha sonra tehdit edildiğini ve gitmesi durumunda oradan cesedinin çıkacağı şeklinde ifadeler ile karşılaştığını ifade etti.