Münevver Karabulut Cinayeti Cem Garipoğlu’un Mezarını Açma Talebi

Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili olarak acılı baba Süreyya Karabulut Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebini dile getirmiş ve intiharından şüpheli olduğunu ifade etmişti. Konu ile ilgili olarak aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir önemli bir açıklamada bulundu ve Bayram ardından bu yönde bir talep olursa hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

13 sene önce İstanbul'da meydana gelen üzücü olayda Münevver Karabulut isimli genç kadın hunharca öldürülmüş ve kadına yönelik şiddetin sembollerinden biri haline gelmişti. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut bir açıklamada bulundu ve kızının katili olan Cem Garipoğlu'nun intiharı hakkında şüphelerini dile getirdi. Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğini belirten acılı baba, konu ile ilgili düşüncelerini belirtti.

Bu talep hakkında konuşan aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise müvekkillerden bayram sonrasında bu yönde bir talep gelmesi durumunda adaletin tecellisi ve gerçeğin ortaya çıkması adına gerekli hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

13 sene önce hunharca öldürülen 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un aylar sonra yakalanan katili Cem Garipoğlu'nun 24 sene hapis cezasına mahkum edildiği bilgisine ulaşılmıştı. Katil Cem Garipoğlu hükümlü bulunmuş olduğu cezaevinde 8 sene önce intihar etmişti ve acılı baba ise cesedini görseydi ikna olacağını fakat göstermediklerini belirtmişti.

Acılı baba, Cem Garipoğlu'nun cesedini görmesi durumunda ikna olacağını fakat göstermediklerini belirtirken eşine ve avukata fotoğraflarını gösterdiklerini ve eşinin de ikna olmadığını belirtti. Cem Garipoğlu’nun ya öldürüldüğünü ya da kaçırıldığını düşündüğünü ifade eden acılı baba, Bayramdan sonra mezarının açılmasını talep edeceğini anlattı.

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir Münevver Karabulut cinayetinin işleniş şekli, kullanılan vasıtalar ve ölümü gözetildiği zaman insanın insan olma vasfına aykırı bir şekilde işlenmiş olan canice bir cinayet olduğunu ifade etti.