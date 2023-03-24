Mukabele Nedir, Ramazan'da Mukabele Nasıl Yapılır ve Okunur?

Mukabele, Ramazan ayında yapılacak ibadetler arasında yer almaktadır. Televizyon kanallarında yayınlandığı gibi topluluklarda, camilerde ya da kişinin tek başına okuması ile de mukabele gerçekleştirilebilir. Anlamca karşılıklı okuma ve karşılıklı verme anlamlarına gelen mukabele Ramazan ibadetleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Mukabele okumak 11 ayın sultanı Ramazan ayının adeta bir vazgeçilmezdir. İslam alemi, mübarek Ramazan ayı içerisinde 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirirken mukabele yapmaya da devam eder. Televizyon kanalları aracılığı ile takip edilebilen mukabeleler çeşitli topluluklar ile de gerçekleştirilebilir.

Bir kimsenin Kur'an'ı kitaptan ya da ezberden yüksek sesle okuması ve diğer insanların da sessiz bir şekilde dinlediklerini Kur'an'dan takip etmesi mukabele anlamına gelmektedir. Bayrama kadar Ramazan ayında her gün bir cüz okunur ve baştan sona Kur'an'ı okuma geleneği gerçekleşir.

Hemen hemen tüm Müslüman coğrafyada mukabele geleneği yerine getirilmektedir ve İslam dünyasında mukabele geleneği süre gelmektedir. Bunun yanı sıra bazı Balkan ülkelerinde ve Makedonya'da da 3 aylar geldiği zaman mukabele yapılır. Mukabele yapıldığı sırada her bir cüz birden fazla hafız ya da tek bir kişi tarafından okunabilmektedir. Ancak usul olarak kabul edilen ise mukabele okuyan kişinin hafız olsa dahi mushafa bakarak okuması olmaktadır. Bu şekilde yapılmasını daha faziletli olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan mukabelenin orta hızlı okunması da dinleyen kişilerin daha rahat bir şekilde takip etmesine fayda gösterir. Kur'an'ı güzel okuyan birinden dinleme geleneği mukabelenin tarihinde yatar. Hz Muhammed'in de ashabın içinde güzel Kur'an okuyan kişileri dinlediği zamanlarda duygulanarak gözyaşlarını tutmadığı bildirilmiştir. Günün hemen hemen her saatinde Topkapı Sarayı Müzesi'nin hırka-i Saadet Dairesi’nde mukabele okuma geleneği devam ettirilmektedir.

Eski zamanlarda İstanbul'da yıllarda ve büyük konaklarda güzel sesli müezzinlerin ve imanların görev alıp sahurdan sonra mukabele okuduğu bilinmektedir.