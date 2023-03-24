Son dakika: Devlet destekli ödeme olacak: Annelere Çocuk Desteği Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından annelere bomba gibi bir haber geliyor. Çalışan annelere yönelik olarak sosyal destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok ödeme ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaştırılıyor.

2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da Bu yardımlar ilgili hesaplara yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı annelere sosyal yardım ödemeleri müjdesini verdi. Buna göre hanede bulunan çocukların sayısına göre ödeme desteği sağlanacak

Çocuk Sayısına Göre Ödeme Yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hanedeki çocuk sayısına göre belirli miktarlarda sosyal destek ödemesi yapıyor. Türkiye’de birçok vatandaş geçimini asgari ücret ile sağlamaya çalışırken bir yandan da çocukların temel masraflarını karşılamaya çalışıyor. Ekonomik krizin baş göstermiş olduğu son yıllarda ise vatandaşın almış olduğu maaş gittikçe eriyor ve alım gücü de düşüyor. Hal böyle olunca aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha da aktif olmaya başladı ve birçok alanda sosyal destek ödemesini ihtiyaç sahibi olan ailelere ödüyor.

Bakanlığın vermiş olduğu bu yardım projesinin sayesinde maddi anlamda büyük sıkıntılara maruz kalan vatandaşların Bu sıkıntılara giderilmiş olacak. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı sayfasında birçok alanda sosyal destek ödemeleri yer alıyor. Bu destekler arasından hangisine ihtiyaç duyuluyorsa o destek ödemesine başvuru yapılıyor ve kısa bir süre içerisinde sonuçlandıktan sonra ilgili hesaplara para aktarılıyor. Birçok vatandaşı çok yakından ilgilendiren konulardan biri de aile ve Sosyal hizmetler bakanlığının ne kadar sosyal destek sağladığı oluyor.

Bakanlık bünyesinde sağlanacak olan çocuk yardım paraları ile ihtiyaçlar daha rahat bir şekilde karşılanacak. Maddi anlamda zorluk çeken aileleri yönelik olarak başlatılan bu kampanya sayesinde geçim sıkıntısı yaşayan aileler bir nebze olsun nefes alabilecekler. Sadece çocuk yardımı değil aynı zamanda yaşlılık aylığı evde bakım hizmet aylığı gibi birçok alanda da destek sağlanıyor. Başvurular e-devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreler girilerek yapılıyor ya da ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yaparak da bu yardımları alabilmek mümkün...