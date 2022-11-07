PTT duyurdu! Emekli olan herkes ödeme alabilecek! 30 ve 80 bin TL arasında gelir belgesiz ödeme olacak!

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanabilmeniz için uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi şartları uygun olmaları durumunda PTT üzerinden de diledikleri zaman banka kredi notuna bakmadan kredi onayı alabilmektedirler.

Emekli maaşınız eğer PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak yüksek limitli olarak ve uzun vadelerde kullanabileceksiniz.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların maaş müşterisi olması, banka tarafından istenen şartların başında gelmektedir. Ptt üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda uygun faiz oranları ile birlikte bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi 5 dakika içerisinde yapabilirsiniz.

Sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermesi durumunda PTT üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmiş olacaklardır. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara ayrıca, en yakın PTT şubesine giderek, 80000 TL'ye kadar yirmidört ay vadeli gelir belgesiz kredi kullanabilir ve diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da bu şekilde kapatabilmektedir.

Ptt ve Aktifbank arasında yapılacak olan bu kampanya ile birlikte özellikle banka kredi puanınıza göre, kredi faiz oranları uygulanmaktadır. Nakit başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emekliler için bankalar hızlı bir şekilde sonuç verir ve onaylanan krediyi de aynı gün içinde, kullanmanıza olanak sağlanır.