Müjde Geldi, Aralık Sonuna Dek Başvurusunu Gerçekleştirenler, Borçlarını Kapatıp Nakit Alabilecek! Herkes bu haberi konuşuyor! Aralık ayı sonuna değin başvurusunu yapan herkes borçlarını kapatıp nakit alabilecek. Kampanyaya başvurmak isteyen vatandaşlar için son dakika haberimiz geldi.

Bankalar aracılığıyla yapılan son dakika kampanyasında yenilenmiş bir nakit kampanyası dikkat çekmeyi başardı. En çok da kamu bankalarının verdiği iyi haberle beraber bankalara borcu bulunan ve acil gereksinimleri için kredi alacak kişiler Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank aracılığıyla kredi kullanmaya başlayabilmiş olacak.

Kamu bankaları sayesinde oluşturulan bu kampanyalarda kredi kullanacak olan bireyler ifade edilen şartlara uygun olması durumunda banka şubelerinden işlem yapabilecek ve gelir belgesi ispatlamadan kredi kullanmaya başlayacaktır. Kampanyanın başlangıcını yapan bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası, kendi resmi web sitesinden açıklama yaptı.

Bu açıklamada kredi alacak bireylerin Ziraat Bankası müşterisi olması halinde daha düşük bir faiz oranıyla devlet destekli kredi alabileceğinden söz etti. Halkbank, Ziraat Bankası ya da VakıfBank gerçekleştirmiş olduğu bu kampanya bildirimi ile beraber 100 bin TL’ye değin krediye onay verecek. Bu onaylı krediyle beraber hem çalışanın hem de emeklinin yüzü her daim gülecek.

Emekliler de Alabilecek

Nakit gereksinimi bulunan emekliler VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankası türünde yer alan bankalardan emekli maaşı çekiyorsa bankanın şubesini ziyaret ederek hızlı bir biçimde gelir belgesi sunmadan ihtiyaç kredisi ya da borç transferi kredisi çekebilecektir. Kapatılmış olacak bu borçlarla beraber Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yapacakları kampanyayı duyurdu.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar banka şubelerinden ve bankaların resmi web siteleri üzerinden işlemlerinin her birini gerçekleştirebilmiş olacak. Emekli olmuş bireyler şayet emekli maaşını farklı bir bankadan alıyor ise bu maaşı kamu bankasına taşıdıktan sonra başvurusunu yapabilir hale gelecek.

Çalışan Vatandaşlar İçin Tek Şart Bulunuyor

Çalışanlarda bankalar bir tane şart uyguluyor. Sigortalı halde bir işyerinde çalışmaya devam ediyorsanız son çalıştığınız yerde en az 6 aylık bir sigortanız varsa kredi notunuz da 1100’ün biraz üzerindeyse Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank sizlere direkt kredi verecektir.