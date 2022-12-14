Müjde bugün saat 10.30'da verildi! Emekli 2023 Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu! Maaşa ek ödemede geldi

Emekli 2023 Ocak ayı zamlı maaşları belli oldu! Maaşa ek ödemede geldi... Müjde bugün saat 10.30'da verildi! Müjdeli haberi bakan doğruladı. Bakanlıktan yapılan haberler kapsamında emeklilere büyük zammın geleceği doğrulandı. Emeklilere sunulacak olan zam miktarları belli olmaya başlıyor. Müjdeli haber kapsamında bakanlık yapmış olduğu açıklamalarda enflasyon oranlarına bağlı olarak emekli maaşlarına yeni bir yapılandırmanın gündemde olduğu belirtiliyor.

5000 TL Oluyor!

Emeklilere özel standartlarda hizmetlerin sunulacak yeni zammın tutarı da belirlenmeye başladı. Yeni zam oranlarının belirlenmesiyle beraber emeklilerde bayram havası hakim oldu. Yeni yapılacak 2023 zammıyla beraber emekliler en düşük 5000 bin TL emekli maaşı alabilecek.

En düşük emekli maaşının günümüzde 3000 TL olmasıyla beraber yeni yapılacak zamla beraber emeklilere 2000 TL zam yapılmış olacak. Yeni zam oranını belirlenmesiyle beraber promosyon oranları da belirlenmeye başladı. Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla bildirilen yeni gelişmelerle beraber promosyon oranları da belirlenmeye başladı.

Bankalar bu kapsamda birbiriyle kıyasıya bir mücadele içine girerek kişilere hızlı hizmetler sunmayı başarıyor. Bu hizmetler arasında müşterilerine kazançlı fırsatlar sunan bankalar promosyonlar konusunda da aynı fırsatları sunmaya devam ediyor.

Birçok banka emeklilere promosyon seçeneklerini açıklarken emekliler bu farklı fırsatlardan birini seçerek maaşını o bankaya taşımaya karar verecektir.

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