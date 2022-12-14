Fiyatlar için akılalmaz duyuru! 12'li 20'li 32'li tuvalet kağıdında şahane indirim düğümü çözüldü!

12'li 20'li 32'li tuvalet kağıdında şahane indirim düğümü çözüldü! Fiyatlar için şahane duyuru! Son zamanlarda market fiyatlarında olan yükselişlerden tuvalet kağıt 12'li olanları da etkilenmiştir. Tuvalet kağıtları fiyatlandırması rulo bazında farklılık göstermektedir.

Tüm marketlerde satılan 12’li tuvalet kağıtları, 20’li tuvalet kağıtları ve 32’li tuvalet kağıdında marka fark etmeksizin en az indirim yapılacaktır. Tuvalet kağıdında indirim yakalamak isteyen vatandaşların tüm marketlerden bu fırsatı yakalaması mümkündür.

Market Fiyatlarında Düşüş Olacak mı?

Son yıllarda yaşanan pandeminin olumsuz etkilerini ülkemizde de derinden yaşamaktayız. Yaşanan salgın nedeniyle birçok üretimin sekteye uğraması ve ticari anlaşmalarda yaşanan sorunlar gibi pek çok etkenle marketlerde ürün fiyatlarında artış yaşanmaktadır. Ülke çapında bulunan tüm marketlerin aynı markalı olan ürünlere aynı fiyatları yansıtmaları da dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu konu da da geniş çaplı araştırma yürüten yetkililer market fiyatlarında yaşanan bu dalgalanmanın sebebini araştırmaktadır.

Tüm kategorilerde ki markali ürünlerin marketlere geliş fiyatı , KDV kesintisi ve oluşturulan ücret ile ürünler satışa sunulmaktadır. Haliyle günden güne fiyatlarda artış olduğunu savunan market yetkilileri her geçen gün yaşanan artışı buna bağlamaktadır.

Peki market fiyatlarında düşüş olacak mı? Diye merak eden vatandaşlarımız vardır.Tüm marketlerin aşağı yukarı tek bir rakam sunmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Durumun vaziyetini anlayaman vatandaşlar her hafta etiketlerin değiştiğine şahit oluyor. .Ekonomik olarak market masrafları diğer masraflar ile birleşince, bir ailenin gelirine ve asgari ücret ödeneğine göre vatandaşlar karşılamakta zorlanıyor.

Son zamanlarda da marketlerin başlatmış olduğu indirim kampanyaları devam etmektedir. Bunun ile ilgili düzenlemeler yetkililere sunulmuş olup süreç takiptedir.

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