Asgari ücretle geçimini sağlamak isteyenler artan zamların etkisiyle beraber Temmuz ayında yapılan iyileştirmenin etkisini yitirmeye başladı. Gıda, ulaşım, giyim, sağlık ve benzeri farklı kategorilerde uygulanan %100'ü aşan dev zamlar ay sonunu getirmeyi zorlaştırdı. Asgari ücretli yüzlerce çalışanın yakından ilgilendiği zam haberi için sayılar netleşmeye başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl Aralık ayında toplanıp Ocak ayı itibariyle yeni zamlı maaşı açıklıyor. Son iki yıldır Ocak ve Temmuz ayında peş peşe yapılan zamlar ile yeni asgari ücret 10.000 TL'yi aşıyor.

2024’TE EN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2023 yılı asgari ücret ara zammı için çalışmalarını tamamladı. 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından paylaşıldı. Yeni dönemde %34 artışla asgari ücret 11.402 TL'ye ulaştı. Peki yeni yılda bu rakam ne kadar olacaktı?

2023 Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden bir araya gelecek. Eylül ayının sonlarına doğru gidilen bu dönemde yeni yılda asgari ücret ne kadar olur? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARALIK AYINDA GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK!

6 aylık enflasyon verisi üzerinden belirlenecek asgari ücret rakamı orta vadeli enflasyon beklentisine göre %65 oranı üzerinden değerlendirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Maaş zamları enflasyon beklentisi üzerinden yapılacaktır” dedi. Bu durumda en düşük ve en yüksek asgari ücret ne kadar olur? sorusu araştırılmaya başlandı.

2023 yılı OVP enflasyon verisi üzerinden hesap yapıldığında asgari ücretin ulaşabileceği en fazla 17.041 TL oluyor. Bazı kaynaklar bu rakamın 20.000 TL'ye yaklaşmasını mümkün görürken pek çok kişi 17 bin TL'ye aşmayacağı yönünde fikrini beyan ediyor.