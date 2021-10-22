Mucize Doktor Bitti Ama Yurt Dışı Onları Çok Sevdi

Mayıs ayında final yaparak ekran hayatına son veren Mucize Doktor isimli başarılı televizyon dizisi projesi, otizmli bir doktorun hikayesini gözler önüne sermekte idi. İlk bölümleri ile reyting rekorları kıran ve kısa zaman içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan yapım, Fox TV ekranlarında yayınlanıyor ve her hafta adından söz ettirmeyi başarıyordu.

Hikayesinin yanı sıra oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerinde toplayan Mucize Doktor isimli dizi final yapması ile dizi hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Fakat konu hakkında edinilen son bilgilere göre projenin yurt dışındaki macerasına devam ettiği öğrenildi ve izlenme rekorları kırması da mutlu eden bir gelişme oldu.

Güney Kore yapımı olan Good Doctor isimli uyarlanan Mucize Doktor, MF yapım imzalı olarak seyirci karşısına çıkıyordu. Yetenekli oyuncu Taner Ölmez, Mucize Doktor isimli başarılı televizyon dizisi projesinin baş rolünde yer alıyor ve Doktor Ali karakterine hayat veriyordu. Mesleğini yapma çabası içerisinde olan ve oldukça tutkulu bir şekilde hareket eden otizmli bir doktora hayat veren ünlü oyuncu Taner Ölmez, dizide sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.

Senaryosu Onur Koralp ile Pınar Bulut tarafından kaleme alınan Mucize Doktor isimli başarılı yapım, toplamda 2 sezon boyunca ekranlarda yer aldı ve 64 bölümünü izleyici karşısına çıkardı. Dizinin 64 bölüm sonrasında final yapmasının nedeni ise Taner Ölmez'in çok yorulması nedeni ile projeye son vermek istemesi olarak belirtildi.

Başarılı oyuncu Taner Ölmez ile birlikte oyuncu kadrosunda Hazal Türesan, Hayal Köseoğlu, Onur Tuna, Reha Özcan ve Sinem Ünsal gibi birbirinden başarılı oyuncular da bulunuyordu. Mayıs ayında final yaparak seyirci kitlesi ile son defa buluşan Mucize Doktor dizisi yurt dışında ise adından söz ettirmeyi başardı ve en çok izlenen yapımlar arasına girdi.