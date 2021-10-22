Vikingler MS 1021'de Kuzey Amerika'ya Yerleştiler

Bilim adamları, ağaç halkalarını analiz eden yeni bir tarihleme tekniğinin, Vikinglerin MS 1021'de Kanada Newfoundland'da bir alanı işgal ettiğine dair kanıt sağladığını söylüyor. Avrupalıların, Kolomb'un 1492'de Yeni Dünya'ya gelişinden önce Amerika'ya ulaştığı uzun zamandır biliniyordu. Ancak araştırmacılar ilk kez kesin bir tarih önerdiler.

Nature dergisinde yazan bilim adamları, L'Anse aux Meadows'daki İskandinav yerleşimi için kesilmiş üç parça odunun ağaç halkalarını analiz ettiklerini söylediler. Tarihli bir güneş fırtınası tarafından üretilen atmosferik bir radyokarbon sinyalini referans olarak kullanarak, "ağacın kesin devirme yılını" 1021'e sabitleyebildiklerini söylediler.

Bilim adamları, böyle bir güneş fırtınasının - Dünya'ya çarpan Güneş'ten gelen devasa bir radyasyon patlamasının - MS 992 yılında gerçekleştiğinin bilindiğini söyledi. Bu, yaklaşık 1000 AD kampı için önceki tahminlerden daha doğru bir tarih belirlemelerini sağladı.

Çalışma, "Bu parçaların Norse ile ilişkisi, daha önce Parks Canada tarafından yürütülen ayrıntılı araştırmalara dayanıyor" diyor ve örneklenen ahşabın metal aletler tarafından değiştirildiğine dair açık kanıtlar olduğunu da ekliyor. L'Anse aux Meadows kampının, daha güneydeki bölgeler de dahil olmak üzere diğer yerlerin keşfedildiği bir üs olduğunu ekliyor.

Yazarlar, keşfin, bilgi aktarımı ve genetik bilgi ve patolojilerin potansiyel değişimi gibi transatlantik faaliyetin ilk sonuçlarına ilişkin gelecekteki araştırmalar için kesin bir noktayı temsil ettiğini söylüyorlar.

İskoçya'daki Kuzey Araştırmaları Enstitüsü ile ilişkili bir Viking uzmanı olan Dr Colleen Batey, çalışmanın Vikinglerin MS 1000'de bölgede bulunmadığını göstermediğini söylüyor. "Kısa ömürlü yerleşimin, muhtemelen inşaat veya gemi onarımı ile ilgili olarak, sahada ahşap işlenirken yaklaşık 1021'de aktif olduğunu gösteriyor" diyor. "Bir arkeolog olarak, bunu işgal faaliyetinin bir aşaması olarak yorumlayabilirim, mutlaka ilk ya da sonuncusu değil."

Newfoundland adasının en kuzey ucundaki Unesco dünya mirası alanı olan L'Anse aux Meadows, Vikingler tarafından Kuzey Amerika'da kurulan ilk ve tek bilinen site ve Yeni Dünya'daki Avrupa yerleşiminin en eski kanıtıdır. Radyokarbon tarihleme, bir nesnede bulunan bir radyoaktif karbon izotopunun (karbon-14) kalıntı konsantrasyonlarını ölçen bir tekniktir. Karbon-14 zamanla bozunur ve ne kadar kaldığını ölçmek size bir örneğin yaşını söyler.