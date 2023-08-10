Benzin ve motorine yapılan zamlar, araç sahiplerini çileden çıkarıyor. Araç alanlar, akaryakıt masrafları nedeniyle araçlarını satmayı bile düşünüyor. Akaryakıt zamlarının hem Türkiye’de yaşanan olaylarla hem de farklı ülkelerde yaşanan gelişmelerle ilişkisi bulunuyor. Ukrayna-Rusya savaşı, petrol fiyatında yapılan artışların nedenleri arasında bulunuyor. Ayrıca OPEC ülkelerinin petrol ihracatını kısıtlamasından kaynaklı olarak da fiyat artışı meydana geliyor.

Döviz kurundaki ve brent petroldeki artışın etkisiyle fiyatlar sürekli yükselişe geçiyor. Brent petrol şu sıralar 87,36 dolar seviyesinde görünüyor. Bu nedenle akaryakıtta da artışlar meydana geliyor. Akaryakıtta meydana gelen artışların bir diğer nedeni de vergideki artışlar oluyor. KDV ve ÖTV’de meydana gelen artışın etkisiyle fiyatlar da yükseliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul

Benzin: 36,08 TL

Motorin: 36,48 TL

LPG: 15,83 TL

Ankara

Benzin: 36,58 TL

Motorin: 37 TL

LPG: 16,28 TL

İzmir

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,07 TL

LPG: 16,02 TL

11 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ MOTORİNE ZAM YAPILACAK

Dün itibarıyla sosyal medya üzerinden yayılan bir söylentiye göre benzine 3, motorine 4 TL zam yapılacağı duyurulmuştu. Ancak bu iddia asılsız çıktı. Yeni gelen habere göre motorine 1 TL 80 kuruş tutarında zam yapılacak. Bu zam, 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt zamları nedeniyle son zamanlarda motosiklet ve bisiklet kullananların sayısında ciddi bir artış yaşanıyor. Öte yandan araçlarını LPG’ye geçiren kişi sayısı da ciddi anlamda artıyor. Akaryakıta yapılan zamlar, toplu taşıma maliyetlerinin de yükselmesine yol açıyor. Bu nedenle pek çok şehirde toplu taşıma için vatandaşlardan alınan ücretler artırıldı. Araç sahipleri kadar hiç aracı olmayanlar da yapılan zamlardan etkileniyor.