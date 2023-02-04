Motorin Fiyatlarında Büyük Deprem! Dün Gece Yarısı Başladı

Akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında arz ve talebin dengesi, hammadde fiyatları, vergi oranları, piyasa şartları, ekonomik durum ve jeopolitik olaylar yer alır. Örneğin, dünya petrol fiyatlarındaki artış veya düşüş, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etki yapmaktadır. Aynı şekilde, ülkenin ekonomik durumunun iyi veya kötü olması, talebin artması veya azalmasına yol açabilmekte ve bu da akaryakıt fiyatlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Savaşlar, doğal afetler ve sınır kapatmaları gibi jeopolitik olaylar da üretim ve dağıtımı etkilemekte ve bu da fiyatlara yansımaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar da akaryakıt fiyatlarını çok fazla etkilemektedir. Kimi zaman arka arkaya zam yapılırken kimi zaman da üst üste indirim haberleri veriliyor. Bu dalgalanmalar karşısında da halkın aklı karışıyor ve takip etmekte zorlanıyor. Hemen hemen her gün değişen fiyat listesinde bugün de büyük oranda değişiklik yaşandı.

Ardı ardına zam haberleriyle uyanan vatandaşlar artık isyan bayrağını çekti ve yetkililere isyan etti. Artan akaryakıt fiyatları da vatandaşın isyan etmesine neden olan konulardan biri oldu. Yekililer duruma el attı ve akaryakıtta arka arkaya indirimler yapılmaya başlandı. 2 gün önce motorin fiyatlarında 1 lira kuruş indirim yapılmıştı ve söz konusu indirim pompa fiyatına yansıtılmıştı. Dün gece yarısından itibari ile de yeniden indirim yapıldığı açıklandı.

Akaryakıt fiyatlarını büyük oranda etkileyen brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanmalar vatandaşın belini bükmesin diye 3 Şubat Perşembe gecesi itibari ile motorinde 65 kuruş daha indirim yapılacağı duyuruldu. Gece yarısı başlayan indirim vatandaşları bir nebze rahatlattı.

Peki benzin ve otogaza indirim gelecek mi? Brent petrol varil fiyatında yaşanan dalgalanmalarla birlikte dolar kurunda yaşananlar da ülke genelindeki tüm akaryakıt fiyatlarını etkilediği için yakın zamanda benzin ve otogaz fiyatlarına indirim yapılacağı düşünülmüyor.

4 ŞUBAT 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

Akaryakıt fiyatlarına yapılan güncellemenin ardından büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar yeni fiyatları araştırmaya başladı.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da 3 Şubat 2023 tarihi itibari ile bir litre benzin 21 lira 06 kuruştan satılırken, motorinin (mazot) litresi İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 21 lira 77 kuruştan ve Avrupa Yakası'nda 21 lira 83 kuruştan satışa çıkarıldı. İstanbul’da LPG’nin litre fiyatı ise Anadolu Yakası'nda 10 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

3 Şubat 2023 tarihinde yapılan güncellemelerin ardından Ankara'da benzinin litre fiyatı 21 lira 08 kuruş olarak duyuruldu. Motorin ise indirimin ardından litre fiyatı 22 lira 11 kuruş oldu. LPG litre fiyatı 10 lira 92 kuruş olarak açıklandı.

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Motorinin litre fiyatının 22 lira 16 kuruş olduğu İzmir’de, benzinin litresi 21 lira 32 kuruştan satılıyor. LPG’nin bir litre fiyatı ise 10 lira 88 kuruş olarak belirlendi.

