Belgesiz ve Kefilsiz kredi alacaklara müjde! Bankadan açıklama geldi

QNB Finansbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturuluyor. Gelir belgesi istemeden ve kefil istemeden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan Finansbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 3 ay ertelemeli kredi veriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda şartlara uygun olarak kredi işlemleri de gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ödemelere 5 dakika içerisinde katılabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK KREDİ BAŞVURUSU

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar telefonları üzerinden mesaj atarak ücretli mesaj karşılığında kredi başvurusunda bulunabiliyor. Banka kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar TC kimlik numarasına 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeleri durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız hemen aynı gün içinde işlem yapabilirsiniz.

5 dakika içerisinde sonuç alabileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde işlemleri yapılabilmektedir. Kimlik numarası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, banka müşterisi olan vatandaşlar, mobil uygulamalar üzerinden de kredi kullanabiliyor. QNB Finansbank Mobil uygulaması üzerinden işlem yaparak, kredi işlemlerini yapacak olan kişiler, düşük faiz oranlarıyla birlikte, belgesiz kefilsiz ve hatta, masrafsız kredi alabiliyor.

Banka üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere kredi notuna bakılarak ve kimlik numarası üzerinden sorgulama yapılarak ödemeler verilmektedir.