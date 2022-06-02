Akbank Ucuz Nakit Desteklerini Duyurdu: 12 Ay, 24 Ay, 36 Ay Vadeli 50 Bin TL İhtiyaç Maliyet Tablosu

Türkiye'nin en önemli özel bankaları arasında yer alan Akbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vade seçenekleri şeklinde aylık kaç TL ödeme yapmanız gerektiğini açıkladı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Akbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasının şartları tüketiciler arasında merak edilmeye başlandı. Akbank tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre ihtiyaç kredisi almak isteyen tüketicilere 36 aylık vade seçeneği şeklinde avantaj tanınıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan bir açıklamaya göre 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi çekecek vatandaşların 36 aylık vade seçeneğinden faydalanmaları mümkün iken diğer taraftan 50 bin TL'den daha yüksek rakamlarda kredi çekecek vatandaşlarının en çok 24 aylık vade seçeneğinden taksit ödeme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir.

Akbank 24 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi maliyet hesaplaması nasıl yapılır?

50.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin Akbank'tan çekilmesi durumunda aylık faiz tutarı % 2.06 olacak ve böylece aylık geri ödenmesi gereken taksi tutarı 2787 TL olacak. 50.000 TL'nin toplam geri ödeme maliyeti ise 67.150 TL olacak.

Akbank 50.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank tarafından duyurulan son kampanyaya katılmak isteyen ve 50.000 TL'yi kapmak isteyen tüketicilerin başta Akbank şubeleri olmak üzere Akbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.