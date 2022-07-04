Moskova Odak Noktasını Donetsk'e Kaydırdı

Luhansk bölgesi valisi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ana odağını Luhansk'ı ele geçirdikten sonra tüm Donetsk bölgesini ele geçirmeye kaydıracağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Rusya'nın doğu Luhansk bölgesinin tam kontrolünü talep etmesinin ardından Lysychansk şehri de dahil olmak üzere kaybettiği toprakları geri alma sözü verdi .

Yetkililer, doğu kentinin çok sayıda roketatar tarafından Rus bombardımanı tarafından vurulması sonrasında Slovenya'da en az altı kişinin öldüğünü ve 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kiev'i ziyaret etti ve Canberra'nın Ukrayna'ya 14 zırhlı personel taşıyıcı ve 20 Bushmaster aracı daha göndereceğini söyledi.

İşte son güncellemeler:

Kremlin, diğerlerinin Japonya'nın Rus petrol fiyatı tavanı önerisine katılmayabileceğini söyledi

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın yurt dışına ihraç edilen Rus petrolünün fiyatını sınırlama tekliflerinin nasıl sonuçlanacağını beklemesi ve görmesi gerektiğini söyledi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Rus petrolünün alım fiyatını mevcut alım fiyatının yaklaşık yarısı ile sınırlandırmayı önerdiği yönündeki haberlere ilişkin yorumda bulunan Peskov, diğer ülkelerin Tokyo'nun üst sınır tekliflerine katılmayabileceğini söyledi.

Rus kozmonotlar, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin uzayda ele geçirilmesini kutluyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Rus kozmonotlar, Rusya'nın savaşta Moskova için önemli bir kilometre taşı olan doğu Ukrayna bölgesi Luhansk'ı ele geçirmesini kutladı.

Rus uzay ajansı Roscosmos, Moskova'nın Luhansk bölgesini ele geçirmesini “hem Dünya'da hem de uzayda kutlamak için bir kurtuluş günü” olarak nitelendirdi.

Ajans, kozmonotlar Oleg Artemyev, Denis Matveev ve Sergey Korsakov'un doğu Ukrayna'daki Rusya vekillerinin, kendi kendini ilan eden Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bayraklarını tutarken gülümserken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Roscosmos, Telegram mesajlaşma uygulamasına "Bu, Luhansk bölgesinin işgal altındaki bölgelerinin sakinlerinin sekiz yıldır beklediği uzun zamandır beklenen bir gün" diye yazdı.

"3 Temmuz 2022'nin sonsuza kadar (Luhansk Halk Cumhuriyeti) Cumhuriyeti tarihinde kalacağına inanıyoruz."

Fransa, Ukrayna'dan kaçan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesini askıya aldı

Fransız hükümeti, Avrupa ülkelerinin ırkçı çifte standartlarla suçlandığı hassas bir konu olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaçan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesini askıya alacağını söyledi.

Bir hükümet kaynağı AFP'ye verdiği demeçte, "Eylül ayına kadar öğrenciler için bir moratoryum başlattık" dedi.

Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapmaktan sorumlu üst düzey bir yetkili olan Joseph Zimet daha önce Le Monde gazetesine verdiği demeçte, bunun "yeni üniversite yılına kadar Fransız topraklarından ayrılma zorunluluğunun uygulanmayacağı veya yeni bir kararın alınmayacağı" anlamına geldiğini söyledi.

Yeni gelenlerin, çalışma planları ve finansal kaynakları konusunda “Fransa'da vize talep eden öğrencilerle aynı kriterlere” uyması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Öğrenciler de dahil olmak üzere, Ukrayna'dan kaçan yaklaşık 3.500 üçüncü ülke vatandaşı şu anda Fransa'da geçici koruma altındadır.