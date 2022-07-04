Ukrayna'nın Önemli Şehri Lysychansk'ın Kontrolü İçin Çatışmalar Yoğunlaşıyor

Ukrayna'nın doğudaki stratejik Luhansk eyaletindeki son kalesi olan Lysychansk için çatışmalar yoğunlaşırken , cephe hatlarının çok gerisindeki kasabalarda Rus saldırılarından kaynaklanan sivil kayıpların artmasının ardından patlamalar güneydeki bir şehri salladı.

Rusya yanlısı Luhansk Halk Milislerinden bir subay olan Andrei Marochko, Cumartesi günü Rusya'nın TASS haber ajansı tarafından aktarıldı, Ukrayna ordusu iddiaları reddetmesine rağmen, milislerin kırmızı çekiç ve orak bayrağının şu anda Lysychansk'taki idari bina üzerinde dalgalandığını söyledi. şehrin kuşatıldığını söyledi.

Rus medyası, Luhansk milislerinin Lysychansk sokaklarında bayrak sallayarak ve tezahürat yaparken görüntülerini gösterdi, ancak Ukrayna Ulusal Muhafız sözcüsü Ruslan Muzychuk, Ukrayna ulusal televizyonuna şehrin Ukrayna'nın elinde kaldığını söyledi.

Muzychuk, "Şimdi Lysychansk yakınlarında şiddetli savaşlar var, ancak neyse ki şehir kuşatılmamış ve Ukrayna ordusunun kontrolü altında" dedi.

Lysychansk ve Bakhmut bölgelerinin yanı sıra Kharkiv bölgesindeki durumların tüm cephede en zor olduğunu söyledi.

“Düşmanın buradaki amacı, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırına erişim olmaya devam ediyor. Ayrıca Slovenya istikametinde düşman taarruz eylemlerine girişiyor” dedi.

Karadeniz'in önemli liman kenti Odesa ile komşu olan Mykolaiv'in güney bölgesinin belediye başkanı Oleksandr Senkevych, kentte güçlü patlamalar olduğunu bildirdi.

“Sığınaklarda kalın!” Hava saldırısı sirenleri çalarken Telegram mesajlaşma uygulamasına yazdı.

Rusya daha sonra bölgedeki ordu komutanlıklarını vurduğunu söylese de, patlamaların nedeni hemen belli değildi.

Reuters haber ajansı, savaş alanı raporlarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanı Vadim Denysenko'nun Ukrayna basını, Rusya'nın Lysychansk'ı kuşattığı yönündeki iddialarının Ukraynalıların moralini bozmak ve Rus yanlısı güçleri cesaretlendirmeyi amaçlayan bir yalan olduğunu söyledi.

Kiev, Moskova'nın doğudaki ana savaş alanlarından uzaktaki şehirlere füze saldırılarını yoğunlaştırdığını ve kasıtlı olarak sivil bölgeleri vurduğunu söyledi. Bu arada doğu cephesindeki Ukrayna birlikleri, yerleşim alanlarını döven yoğun topçu atışlarını anlatıyor.

Lukashenko, Ukrayna'nın Belarus'a füze fırlattığını söyledi

Bu arada Belarus lideri Alexander Lukashenko Cumartesi günü Ukrayna'yı komşu Belarus'u "kışkırtmakla" suçladı ve ordusunun Ukrayna kuvvetleri tarafından ülkesine atılan füzeleri "yaklaşık üç gün önce" engellediğini söyledi.

İddia, Ukrayna'nın füzelerin 24 Şubat işgalini destekleyen uzun vadeli bir Rus müttefiki olan Belarus'tan bir sınır bölgesini vurduğunu söylemesinden bir hafta sonra geldi.

Lukashenko Cumartesi günü ülkesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya müdahale etmek istediğini yalanladı, ancak Kiev ve Batılı müttefiklerini hedef alan bir uyarı yayınladı.

"Bir yıldan fazla bir süre önce söylediğim gibi, Ukrayna'da savaşmak niyetinde değiliz" dedi.

“Sadece bir davada savaşacağız. Eğer … topraklarımıza girerseniz, halkımızı öldürürseniz, o zaman karşılık veririz” diye ekledi ve Belarus'un topraklarına yapılacak bir düşman saldırısına “anında” yanıt vereceği konusunda uyardı.

Rus birlikleri, başkent Kiev'i almaya çalıştıkları ve başarısız oldukları için Belarus sınırını Ukrayna'ya geçti.

Lukashenko askeri ve ekonomik olarak Rusya'ya büyük ölçüde bağımlı ve Belarus muhalefetinin çaldığını söylediği bir seçimden sonra 2020'de yaygın protestolar patlak verdiğinde konumunu istikrara kavuşturmak için komşusunun desteğine güveniyordu .