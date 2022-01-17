Moskova, Latin Amerika'ya Askeri Konuşlandırmayı Reddetmeyi Reddediyor

Moskova, Batı ile Ukrayna üzerindeki gerilimler tırmanırken, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için "seçenekleri araştırdığını" söyleyerek Küba ve Venezüella'ya askeri birliklerin konuşlandırılmasını reddetmeyi bir kez daha reddetti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Latin Amerika'ya füze veya diğer varlıkları gönderme olasılığını "ne onaylayamayacağını ne de dışlayabileceğini" söyledi.

Bakan'ın sözleri, Rusya, ABD, NATO ve diğer Batılı güçler arasındaki diplomatik görüşmelerin Ukrayna krizinde bir ilerleme sağlayamaması sonrasında geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Pazartesi günü ABD'nin "aldatmaca" olarak reddettiği Ryabkov'un açıklaması hakkında yorum yapması istendiğinde, Rusya'nın "farklı senaryoları gözden geçirdiğini" söyledi.

Bir konferans görüşmesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Latin Amerika için - orada egemen devletlerden bahsediyoruz, bunu unutmayalım" dedi.

Ve mevcut durum bağlamında Rusya, güvenliğini sağlayacak seçenekleri araştırıyor” dedi.

Rusya-Belarus askeri tatbikatları

Peskov'un yorumları, Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun Pazartesi günü Rusya ve Beyaz Rusya'nın gelecek ay ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini doğrulamasıyla geldi.

Lukashenko, Belarus'un güney ve batı sınırlarındaki tatbikatların, Ukrayna, Polonya ve Baltık devletleri - Estonya, Litvanya ve Letonya - tarafından ülkesinin sınırları yakınında asker yığınağı yapıldığı iddialarına yanıt olarak yapıldığını söyledi.

Şu anda Belarus sınırlarına yakın konuşlanmış 30.000'den fazla asker olduğunu iddia etti. Devlet haber ajansı BELTA'nın aktardığına göre Lukashenko, "Bunlar, bu güçlerle yüzleşmede belirli bir plan yapmak için normal tatbikatlar olmalı: batı [Baltık ve Polonya] ve güney [Ukrayna]" dedi.

Diplomatik çabalar sekteye uğradı

Pazartesi günkü gelişmeler, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın zamanda yığılmasının Kiev'i ve Batılı müttefiklerini korkuttuğu Avrupa'da olası bir çatışma patlaması korkusunu artırdı.

2014 yılında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak eden ve ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçı bir savaşı körüklemekle suçlanan Rusya, komşusuna bir saldırı yapma planlarını yalanladı. Kremlin bunun yerine NATO'yu bölgedeki güvenlik durumunu baltalamakla suçladı.

ABD liderliğindeki askeri ittifakın topraklarını tehdit ettiğini ve Ukrayna'yı veya diğer eski Sovyet ülkelerini asla yeni üyeler olarak kabul etmemesini talep ettiğini savunuyor.

Washington bu tür talepleri başlangıç olarak nitelendirdi, ancak Ukrayna'da gelecekte olası saldırı füzeleri konuşlandırmaları ve Doğu Avrupa'daki ABD ve NATO askeri tatbikatlarına sınırlamalar getirme konusunda Moskova ile müzakere etmeye istekli olduğunu söyledi.