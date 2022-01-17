De Beers, Elmas Fiyatını Artırdı

Dünyanın en büyük taş üreticisi, kesilmemiş taşlar için bir satın alma çılgınlığı yaşarken, De Beers son yıllardaki en agresif elmas fiyat artışlarından birini gerçekleştirdi.

Duruma aşina olan ve bilgilerin özel olduğu için kimliğinin açıklanmamasını isteyen kişilere göre, De Beers yılın ilk satışında fiyatları yaklaşık %8 artırdı. En büyük artışlar daha küçük, daha ucuz taşlar içindi.

Küresel ekonomi pandeminin ilk etkilerinden toparlanırken elmas endüstrisi sürpriz kazananlardan biriydi. Arz sınırlı kalırken, elmas mücevherlere yönelik tüketici talebinin geçen yıl güçlü bir şekilde artması bekleniyor.

De Beers, pandeminin neredeyse durma noktasına geldiği ilk yıldan itibaren toparlanmaya çalıştığı için 2021'in büyük bölümünde ham elmas fiyatlarını artırdı. Yine de bu fiyat artışlarının çoğu daha büyük ve daha pahalı elmaslara odaklanırken, şimdi daha ucuz taşlara vurgu yapılıyor.

İnsanlar, Botswana'da bu haftaki satışla birlikte, De Beers, daha büyük taşların fiyatını yaklaşık %5 oranında artırırken, bazı küçük ham elmasların fiyatlarında %20'ye varan artışlar gördüğünü söyledi.

Anglo American Plc'nin bir birimi olan De Beers'ın bir sözcüsü yorum yapmayı reddetti.

Walmart Inc. gibi yerlerde satılan daha ucuz mücevherlerde kullanılan daha küçük elmaslar, aşırı arz nedeniyle yıllarca mücadele etti. Bununla birlikte, arzın daralması ve daha yüksek kaliteli malların fiyatının artması nedeniyle 2021'in sonuna doğru güçlü bir şekilde yükseldiler.

Bu, akredite De Beers ve Alrosa alıcılarının diğer mücevher üreticilerine satış yaptığı ikincil piyasada satın alma çılgınlığına yol açtı. Bu, De Beers'ı kendi fiyatlarını yükselterek yanıt vermeye teşvik etti.