Moskova, Donbas İçin Baskıyı Yoğunlaştırdı

Doğudaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerdeki Ukrayna güçleri, çatışmaların dört yerde devam ettiğini söylüyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, ülkesinin Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan birliklerini Rus esirlerle değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Rus enerji devi Gazprom, ruble cinsinden ödeme almadığı için Finlandiya'ya yapılan tüm doğal gaz arzını durdurduğunu açıkladı.

Azovstal savaşçıları arasında kadınlar şimdi Rusya'nın tutsakları:

Rus yanlısı ayrılıkçı bir lider, Mariupol'daki kuşatılmış Azovstal çelik fabrikasından Rus güçleri tarafından yakalanan insanlar arasında 78 kadın olduğunu söyledi.

Rusya'nın TASS haber ajansı, Donetsk ayrılıkçı lideri Denis Puşilin'in Azovstal çelik fabrikasından esir alınanlar arasında yabancıların da bulunduğunu söylediğini bildirdi. Kaç yabancının esir alındığını belirtmedi.

Puşilin, TASS'a verdiği demeçte, "Yeterince yiyecek ve suları vardı, ayrıca yeterince silahları vardı" dedi.

"Sorun ilaç eksikliğiydi," dedi ve çelik fabrikasında direnen Ukrayna güçlerine atıfta bulundu.

Moskova, Ukraynalı mahkumları Putin'in müttefiki Medvedçuk ile takas edebilir:

Bir Rus müzakereci, Moskova'nın Ukrayna'nın Azak taburundan esirleri, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın zengin bir Ukraynalı işadamı olan Viktor Medvedchuk ile takas etmeyi düşüneceğini söyledi.

RIA Novosti haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya'nın Ukrayna müzakere ekibinin kıdemli bir üyesi olan Leonid Slutsky, "Olasılığı inceleyeceğiz" dedi.

67 yaşındaki Medvedçuk, bir politikacı ve Ukrayna'nın en zengin insanlarından biri ve Putin ile yakın bağlarıyla tanınıyor. Aynı zamanda bir politikacıdır.

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinden sonra ev hapsinden kaçtı, ancak Nisan ayı ortasında Ukrayna güçleri tarafından yeniden tutuklandı.

7 sivilin ölümünden sorumlu Rus askerleri:

Ukrayna, Moskova'nın kontrolü altındaki ülkenin doğusundaki Donetsk bölgesinde yedi sivilin ölümünden Rus güçlerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Sadece Lyman kasabasında üç kişi öldürüldü, bölge valisi Pavlo Kirilenko Telegram'da yazdı.

Bu arada, Rus güçleri tarafından işgal edilen Kherson'da, yerel yöneticiler Telegram'da yaptıkları açıklamada, Ukrayna'yı Biloserka köyünde üç sivili öldürmek ve 10 kişiyi yaralamakla suçladılar.

Ukrayna, askerlerini Rus savaş esirleriyle değiştirmeye hazır:

Zelenskiy, ülkesinin Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasında teslim olan birliklerini Rus esirlerle değiştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ukraynalı bir televizyon kanalına verdiği röportajda Zelenskiy, kendisi için en önemli şeyin maksimum sayıda insanı ve askeri kurtarmak olduğunu söyledi. "Onları eve getireceğiz," dedi.

Rusya, son Ukrayna asker grubunun teslim olmasının ardından kuşatma altındaki Mariupol şehrinin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini iddia ediyor.