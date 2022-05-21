Son Dakika Haber: Emekliye Bu Geceden İtibaren 3333 TL Ödeme Yapılacak!

Emekli olan vatandaşlar için 3333 TL ödeme alacak kişilerin nasıl başvuru yaparak, kredi onayı, alacakları hakkında bilgiler geldi. Devlet bankaları haricinde katılım bankaları ve özel bankalar üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanya, haftasonu olsa bile hemen işlem yaparak nakit olarak hesabınıza artı para kullanabileceksiniz. 3333 TL ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten sonra hızlı bir şekilde hesaplarını kontrol ederek, ne kadar onay aldıklarını, görebilir.

Ziraat Bankası 3333 TL Ödeme

Emekli maaş hesabı en çok olan bankaların başında gelen ve kamu bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada kendi bankasından emekli maaş alan müşterilere hemen ödeme vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız artı para imkanından faydalanmak için müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ile birlikte kredili mevduat hesabı kullanacak olan emeklilerin bu bankadan maaş alma şartı vardır.

Akbank üzerinden 3333 TL ödeme

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numara'nızı yazarak, 44 25 numarasına gönderebilirsiniz. Bu yapmış olduğunuz başvuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak ve 10000 TL'ye kadar değerlendirme alacaksınız. 3333 TL Akbank üzerinden ödeme almak istiyorsanız, kredili mevduat hesabı başvurusu yapmanız gerekiyor. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hesabınıza artı para ödemesi alabilirsiniz.