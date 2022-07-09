Moskova Saldırıları Yoğunlaştırıyor

Ukrayna, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine "acımasız" bir bombardıman sürdürdüğünü söyledi.

İngiltere, Rusya'nın gelecekteki taarruzlar için yedek kuvvetlerini Ukrayna sınırına taşıdığını söyledi.

Ukrayna, savaşta bir dönüm noktasına gelindiğini söyleyerek Batı'dan daha fazla silah istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayı Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda uyardığı için CIA personeline teşekkür etti.

İşte 9 Temmuz Cumartesi son gelişmeler:

Kuleba: Yaptırımlar işliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Moskova'ya yönelik yaptırımların işe yaradığını söyledi ve yüksek hassasiyetli Batı silahlarının daha fazla teslimatı için çağrıları yineledi.

“Ruslar, kendilerine zarar verdiklerini kanıtlayan bu yaptırımları umutsuzca kaldırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, Putin saldırgan planlarından vazgeçene veya bunları doldurmak veya yürütmek için kaynakları kaybedene kadar yaptırımlar artırılmalıdır” dedi.

'Acımasız' Rus bombardımanı doğu Ukrayna'yı vurdu

Ukraynalı yetkililere göre, Rus birlikleri Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesine "acımasız" bir bombardıman başlattı.

Donetsk askeri yönetim şefi Pavlo Kyrylenko, bir Telegram mesajında, "Cephe hattının tamamı amansız bir bombardıman altında" dedi.

Komşu Lugansk bölgesindeki şehirleri ele geçirmek için uzun savaşlara katlanan Rusya, şimdi tüm Donbas bölgesi üzerindeki hakimiyetini pekiştirmek için Donetsk'in derinliklerine inmeye çalışıyor.

Donetsk'te 24 saat içinde beş kişi öldü: yetkililer

Ukraynalı yetkililer, son 24 saat içinde Donetsk bölgesinde beş kişinin öldüğünü, yedi kişinin de yaralandığını söyledi.

Donetsk askeri yönetim şefi Pavlo Kyrylenko Cuma gecesi bir Telegram mesajında, "Cephe hattının tamamı amansız bombardıman altında" dedi.

Moskova birliklerinin gözünü diktiği Sloviansk şehrinin "gece gündüz bombalandığını" söyledi.

Ukrayna ordusu askerleri İngiltere askeri eğitimine başladı

Savunma Bakanlığı'na göre, önümüzdeki aylarda İngiltere'de eğitime başlayacak 10 bin kadar deneyimsiz Ukraynalı askerin ilk partisi tatbikatlara başladı.

İngiliz liderliğindeki yeni program, İngiltere'de birkaç hafta boyunca çok az askeri deneyimi olan veya hiç askeri tecrübesi olmayan Ukraynalı gönüllüleri eğiten 1.050 İngiliz servis personelini içeriyor.

Hızlandırılmış kurs, silah kullanımı, savaş alanında ilk yardım, saha araçları, devriye taktikleri ve silahlı çatışmalarla ilgili yasaları kapsayan İngiltere'nin temel asker eğitimine dayanmaktadır.

Biden, Rusya'daki ABD tutsağının kardeşini aradı

ABD Başkanı Joe Biden, casusluk suçlamasıyla Rusya'da 16 yıl hapis yatan Amerikalı Paul Whelan'ın kız kardeşini aradı.

AFP haber ajansı tarafından aktarılan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD lideri Elizabeth Whelan'a "Paul'ü mümkün olan en kısa sürede eve getirmeye kararlı olduğunu" söyledi.

Whelan, 2020'de Rusya'da casusluk suçlamalarından hüküm giydi ve 16 yıl ağır çalışmaya mahkûm edildi.