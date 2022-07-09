Sri Lanka Protestocuları Başkan'ın Evini Bastı, İstifa Talep Etti

Sri Lanka'da binlerce protestocu polis barikatlarını aştı ve bu yıl krizden etkilenen ülkedeki en büyük hükümet karşıtı yürüyüşlerden birinde cumhurbaşkanının konutunu ve yakındaki ofisini bastı.

Al Jazeera TV'nin Cumartesi günü gösterdiğine göre, çoğu siyahlara bürünmüş ve ellerinde Sri Lanka bayrakları taşıyan protestocular, Başkan Gotabaya Rajapaksa'nın başkent Kolombo'daki konutuna girdi.

Başkanın evinin içinden bir Facebook canlı yayınında, yüzlerce protestocunun odalara ve koridorlara doluştuğu ve kuşatma altındaki 73 yaşındaki lidere karşı sloganlar attığı görüldü.

Cumhurbaşkanının evinin içindeki yüzme havuzunda ayakta duran ve bazılarının banyo yaptığı protestocuların görüntüleri sosyal medyada geniş çapta dolaştı.

Sömürge döneminden kalma beyaz badanalı binanın dışındaki arazilerde de yüzlerce kişi gezindi. Hiçbir güvenlik görevlisi görünmüyordu. Raporlara göre, cumhurbaşkanı güvenli ancak açıklanmayan bir yere taşındı.

Televizyon görüntülerine göre, binlerce protestocu aylardır oturma eylemi yapılan deniz kıyısındaki cumhurbaşkanlığı sekreterliği ve maliye bakanlığının kapılarını kırarak binaya girdi.

Her iki lokasyondaki askeri personel ve polis, Rajapaksa'nın istifasını isteyen sloganlar atarak kalabalığı tutamadı.

Bir protestocu Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Bugün benim için bu ulusta doğduğum için bağımsızlık günü, 1948 değil, çünkü bugün tiranlıktan ve ulusumuzu sıfıra indiren alçaklar ve açgözlü politikacılardan özgürlüğümüz için savaştık" dedi.

PM acil toplantı çağrısı yapıyor

Başbakan Ranil Wickremesinghe , hükümetin ekonomik krizle başa çıkmasına yönelik artan öfke nedeniyle siyasi parti liderlerini acil toplantıya çağırdı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Wickremesinghe'nin sözcüden parlamentoyu toplamasını da talep ettiği belirtildi.

Bir hükümet kaynağı Reuters haber ajansına verdiği demeçte, Wickremesinghe'nin de güvenli bir yere taşındığını söyledi.

Hastane kaynakları Reuters'e verdiği demeçte, protestolarda ikisi polis memuru olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kolombo'dan bildiren El Cezire'den Minelle Fernandez, protestocuların cumhurbaşkanının gitmesi konusunda kararlı olduğunu söyledi.

“On binlerce Sri Lankalı hâlâ Kolombo'ya akın ediyor… İnsanlar tren istasyonlarına baskın düzenledi ve kelimenin tam anlamıyla çalışanları onları trenlere bindirip Colombo'ya getirmeye zorladı. Ülkelerini geri aldıklarını söylüyorlar.”

22 milyonluk ada ülkesindeki pek çok kişi ülkenin gerilemesinden Rajapaksa'yı sorumlu tutuyor. Mart ayından bu yana büyük ölçüde barışçıl protestolar onun istifasını talep etti.

“Buraya başkanı kovmak için geldim. Ülkenin durumu iyi değil. Ülkemizin bu uçurumdan çıkması için gitmesi gerekiyor, ”dedi 38 yaşındaki Gihan Roshan El Cezire'ye.

Sri Lanka, temel yakıt , gıda ve ilaç ithalatını sınırlayan ciddi bir döviz kıtlığı altında mücadele ediyor ve onu 70 yılın en kötü mali çalkantısına sürükledi.