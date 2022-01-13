Moon, Kore Savaşı'nı Resmen Bitirmek İstiyor. Bu Barış Getirebilir Mi?

Kuzey Kore'nin yılın ilk füzesini ateşlediği gün, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bölünmüş Kore yarımadasını bir gün yeniden bağlayacağını umduğu bir demiryolu hattının temel atma törenine katılmak üzere sınır kasabası Goseong'daydı.

5 Ocak testinin Kore arası ilişkileri daha da istikrarsızlaştırma riski taşıdığından endişe duyduğunu ifade eden Moon, hükümetinin barış görüşmelerini sürdürme umudundan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Güney Kore cumhurbaşkanı, yalnızca diyalogun “bu durumun temelden üstesinden gelebileceğini” söyledi. "İki Kore birlikte çalışır ve güven inşa ederse, bir gün barışa ulaşılır."

Beş yıl önce göreve başlamasından bu yana Moon, Kuzey Kore'den Kim Jong Un'u devreye sokmak için eşi görülmemiş çabalar sarf etti. İkili 2018'de üç kez bir araya geldi ve 1953'te barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona eren Kore Savaşı'nı yıl sonuna kadar ilan etme sözü verdi.

Ancak bu teklif, Pyongyang'ın nükleer cephaneliğini dağıtma ve ona küresel yaptırımlardan kurtulma sağlama müzakereleriyle birlikte, ertesi yıl, Kim ile eski ABD Başkanı Donald Trump arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen bir zirve bozulduğunda durdu.

Kim, o zamandan beri Trump'ın halefinin ön koşulsuz görüşmeleri sürdürme tekliflerini reddetti.

Son aylarda, Mayıs ayında görevi bırakacak olan Moon, barış sürecini yeniden rayına oturtma çabalarını hızlandırdı ve her ikisi de Kore Savaşı'na dahil olan ABD ve Çin'in çatışmayı resmen sona erdirmelerini desteklemeleri için lobi yaptı.

Moon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yakın zamanda yaptığı bir konuşmada, çatışmaya dahil olan tüm büyük taraflar “Savaşın sona erdiğini ilan ederse, nükleer silahlardan arındırmada geri dönüşü olmayan bir ilerleme kaydedebileceğimize ve tam bir barış çağını başlatabileceğimize inanıyorum” dedi.

Öneri, Güney Kore halkının çoğunun desteğine sahip olsa da uzmanları ikiye böldü. Bazıları, bunun Kore yarımadasındaki diplomatik çıkmazın kırılmasına yardımcı olabileceğini söylerken, diğerleri, ülkenin ABD ile savunma ittifakını baltalamak da dahil olmak üzere Güney Kore'nin güvenliğini tehdit edebileceğinden korkuyor.

'Siyasi, sembolik önlem'

Savaşın sona erdiği bildirgesini destekleyenler, şimdiye kadar Kore yarımadasındaki gerilimi azaltmaya yardımcı olanın yalnızca diplomasi olduğunu söylüyorlar.

Savunma grubu Women Cross DMZ'nin yönetici direktörü Christine Ahn, 2018 ve 2019'da ABD, Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri arasındaki zirvelerin Kim'in nükleer ve uzun menzilli füze testleri konusunda bir moratoryum uygulamasına yol açtığını belirtti. Gözaltına alınan üç Amerikalıdan biri, iki Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) bölümlerinin mayınlarının temizlenmesi ve ayrılmış ailelerin yeniden birleşmesi.

Ahn, önerilen savaş sonu bildirgesini güven inşa edebilecek ve müzakerelere dönüş için ivme yaratabilecek bir "siyasi, sembolik önlem" olarak nitelendirerek, "Güç kullanımını masadan kaldırmanın zamanı geldi" dedi.

Ancak etkili olması için, bildirgeye “ABD politikasındaki temel değişikliklerin yanı sıra tüm tarafların düşmanlıkları azaltma taahhütleri” eşlik etmesi gerektiğini söyledi. Bu, yaptırımların hafifletilmesi, ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarının azaltılması ve ABD'nin aile birleşmelerine izin vermek için Kuzey Kore'ye yönelik seyahat yasağının kaldırılması gibi adımları içerebilir.

Ahn, savaşın sonu bildirgesinin imzalanmasının diplomatların "işe başlamalarına, Hanoi'den bu yana müzakerelerin kaldığı yerden devam etmelerine ve silahsızlanma için takvim belirleme sürecine başlamalarına" izin vereceğini söyledi.