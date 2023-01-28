Kuyruk yaratacak flaş adım! Bu kadar parayı emeklilere karşılıksız verecekler! 1 dakika bile beklemeden koşun!

Bu kadar parayı emeklilere karşılıksız verecekler! 1 dakika bile beklemeden koşun! Kuyruk yaratacak flaş adım! Emeklilere sunulan promosyon ödeme kampanyalarından çok yüksek meblağlar söylenemeye başlandı. Bu ödemeleri almak isteyen emekliler ise banka banka dolaşarak ödemeleri nasıl alacakları konusunda bilgi almaktadır. Açıklanan rakamlara göre promosyon ödemeleri 10 bin TL’yi geçti. Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılacak ve bu işlemleri yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte, 2023 Emekli promosyonuyla ilgili ayrıntılar...

Emekli maaşınızı başka bankaya nasıl taşırsınız?

Yeni emekli olanlar, mevcut bankasında 3 yılını dolduranlar emekli maaşını aldıkları bankayı diledikleri gibi değiştirebiliyorlar. Bu işlemi yapabilmek için bankaların şubelerine gitmeye veya e-Devlet sistemi üzerinden işlem yapmak mümkün olmaktadır. Maaşlarını taşımak isteyen emeklilerin bankaya bildirimde bulunulması gerekiyor.

Banka değiştirme işlemi çok kolaylıkla yapılabilmektedir.

Bankasını değiştirerek yüksek miktarda promosyon almak isteyenler bunun için ilgili bankaya başvuruda bulunulması yeterli olacaktır. Ayrıca halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunması da gerekmektedir. Bu işlemlerin yapılmasının ardından emekli maaşı farklı bir bankaya taşınarak ilgili bankadaki promosyon miktarı alınabilir.

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