Moldova'da, Rusya Yanlısı Bir Bölge Ukraynalı Mültecileri Ağırlıyor

Moldova'nın Gagavuzya özerk bölgesindeki küçük bir köy olan Congaz'da, eski Sovyet lideri Lenin'in bir heykeli, Ukraynalı mülteciler için bir kabul merkezini izliyor.

Lenin hakkında sadece iyi şeyler öğrendim: önemli bir lider olduğunu, bizim gibi çalışkan bir adam olduğunu. Bu yüzden Lenin'in heykelinin yanında durmayı umursamıyorum, "diyor Odesa'dan gelen ve şimdi köyün Lenin Caddesi'nde yaşayan Margarita, El Cezire'ye verdiği demeçte.

Margarita, dokuz yaşındaki oğluyla birlikte, birkaç hafta önce, Moldova'nın Rusya yanlısı ayrılıkçı bölgesi Transdinyester'in başkenti ilan edilen Tiraspol'den, Ukrayna savaşıyla ilgili gibi görünen patlamaların ardından geldi.

O dönemde Rus yetkililer, Ukrayna'nın daha fazlasını ele geçirmek için Moskova ordusunun zaten varlık gösterdiği Transdinyester'e daha kolay erişim aradıklarını söyledi.

Margarita, "Sadece burada, Gagavuzya'da bir şey olsaydı daha ileri giderdik," dedi Margarita, "ama şimdi burada güvende hissediyoruz, sessiz, Odesa'daki evimizde olduğu gibi. Ve burada herkesin Rusça konuşmasına yardımcı oluyor."

Gagavuzya, Osmanlı döneminde yerleşmiş Rusça konuşan bir Türk azınlığın yaşadığı Moldova'nın en fakir bölgesidir. Şimdi Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye bölgede nüfuz için yarışıyor.

Moldova'daki herkes gibi, Ukrayna savaşı da Odesa'dan sadece 200 km (124 mil) uzaklıktaki Gagavuzya halkını şaşırttı.

Gagavuzya'nın başkenti Komrat'ın belediye başkan yardımcısı George Sari'nin ofisi, Türk bayrakları ve Türk göz şeklindeki tılsımla süslenmiştir.

El Cezire'yle konuşurken telefonu çalıyor.

"Üzgünüm, cevap vermem gerekiyor, bu Türkiye'den gelen bir çağrı" dedi.

Ankara, Gagavuzya'nın altyapısına, hastanelerine ve okullarına önemli yatırımlar yaptı. Sari'ye göre, Türkiye burada Ukraynalı mültecilere ev sahipliği yapmak için önemli miktarda yardım bağışladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2020 yılında Gagavuzya'yı ziyaret etti ve Komrat'ta yeni bir konsolosluk açtı.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra Gagavuzya, bu bölgedeki birçok kişinin zulüm gördüğü bir dönem olan Romanya'nın bir parçası oldu. Bu nedenle, Gagavuzlar genellikle Romenleri sevmezler, Romence öğrenmezler ve yeniden birleşmeyi kabul etmezler.

1940 yılında, Moldova ile birlikte, Gagavuzya, o zamanki Sovyet lideri Joseph Stalin tarafından Romanya'ya verilen ültimatomun ardından Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi.

Transdinyester'in ayrılıkçı bölgesi gibi, Gagavuzya da Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1990 yılında bağımsızlığını ilan etti.

1994 yılında Moldova'ya yeniden entegre oldu ve o zamandan beri özerk bir bölge oldu. Kişinev'e cevap verirken, kendi polis gücüne, bölgesel yasalarına ve Rusya, AB ve Türkiye ile benzersiz ekonomik bağlarına sahiptir.

Burada çoğunlukla Gagavuzlar ve bazı Bulgarlar, Ruslar ve Ukraynalılar olmak üzere yaklaşık 150.000 kişi yaşıyor.

Gagavuzlar Moldova nüfusunun yüzde beşini oluşturuyor.

Ortodoks Hıristiyanlardır ve öncelikle Rusça konuşurlar, aynı zamanda Türkçe'ye en yakın dil olan Gagavuzca'yı da konuşurlar. Moldova'nın ulusal dili Romence'dir.

Bölge Romanya'nın bir parçasıyken Gagavuzca dili düzgün bir şekilde öğretilmedi, bu nedenle yetkililerin ve Türkiye'nin temel amacı, yerel lehçeyi canlandırmak ve ezici çoğunlukla Rusça konuşulan okullarda daha fazla önem vermektir.

Bu arada AB, kalkınma bankası aracılığıyla bölgenin altyapısına yatırım yapıyor.

Gagavuzya Valisi Irina Vlah, Brüksel, Moskova ve Ankara'nın rakip çıkarlarını dengelemeye inanıyor.

Bölgenin en büyük zorluğu, özellikle Avrupa yanlısı, demokratik Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun 2020'de göreve başlamasından bu yana Kişinev'e olan güvensizliğidir.

"Kişinev'deki hükümet halkımıza karşıdır. Romence konuşmadığımız için, Rus olduğumuzu düşünüyorlar, "diyor Komrat yerlisi Nikolai.