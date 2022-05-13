Ebu Akleh Cinayeti: Analiz, Filistinlileri Suçlayan Videoyu Yalanladı

İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da El Cezire'nin gazetecisi Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunun Filistinli savaşçılar tarafından ateşlendiğini öne sürmek için kullanılan bir video, El Cezire soruşturmasının gösterdiği gibi, ölümüyle bağlantılı olmadığını gösterdi.

Çarşamba günü, İsrail hükümetinin sosyal medya hesaplarının yanı sıra İsrail Başbakanı Naftali Bennett'inki, Filistinli savaşçıların Cenin'deki bir ara sokakta silah ateşlediğini gösteren bir videoya atıfta bulunarak, videonun Ebu Akleh'in tanıkların ve El Cezire'nin söylediği gibi İsrail güçleri tarafından değil, Filistinliler tarafından vurulma ihtimalinin güçlü olduğunu kanıtladığını savundu.

Bununla birlikte, El Cezire'nin Sanad haber doğrulama ve izleme birimi tarafından yapılan bir soruşturma, videoda gösterilen Filistinli savaşçıların, vurulduğu sırada Cenin mülteci kampındaki Ebu Akleh'in yakınında bulunmadığını ortaya koydu.

Sanad, videoyu Ebu Akleh'in vurulduğu yerden yaklaşık 300 metre (985 fit) uzakta, konut binalarıyla çevrili bir alanda ve Ebu Akleh'in bulunduğu yere net bir görüş hattı olmadan coğrafi olarak konumlandırdı.

İsrailli insan hakları grubu B'Tselem de iddialarla ilgili kendi araştırmasını yürüttü ve Çarşamba günü İsrail ordusunun gazetecinin öldürülmesine ilişkin anlatısına şüphe düşüren bir video yayınladı.

B'Tselem, bir dizi tweet'te, Cenin'deki saha araştırmacısının, İsrail ordusu tarafından dağıtılan bir videoda tasvir edilen Filistinli savaşçının atışları ateşlediği yerleri tam olarak belgelediğini yazdı.

Araştırmacı ayrıca Ebu Akleh'in vurulduğu ve öldürüldüğü kesin yeri de belirledi.

Örgüt bir tweet'te, "İsrail ordusu tarafından dağıtılan Filistin silah ateşinin belgeleri, Gazeteci Shireen Abu Akleh'i öldüren silah ateşi olamaz" diye yazdı.

Örgüt, duvarlar ve binalarla ayrılan iki konum için koordinatlar sağladı ve Sanad'ın doğrulamasını doğruladı.

Sanad soruşturması ayrıca, İsrail güçlerinin Ebu Akleh'in vurulduğu sokakta bulunduğunu ve meta verilerin, haritada gösterildiği gibi, Ebu Akleh'in vurulduğu yaklaşık olarak aynı saat olan 6: 25'te (03: 25 GMT) kendilerini gösteren bir videonun kaydedildiğini gösteren meta verilerle birlikte bulunduğunu tespit etti.

İsrail şimdi ilk iddialarından bazılarını geri çekiyor gibi görünüyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Aviv Kochavi, Ebu Akleh'i kimin vurduğunun belirsiz olduğunu söyledi.

İsrail gazetesi Haaretz tarafından alıntılanan İsrail ordusunun ilk soruşturması, Ebu Akleh'in vurulup öldürüldüğünde İsrail güçlerinden yaklaşık 150 metre (328 fit) uzakta olduğunu ve baskın sırasında mermi attıklarını gösterdi.

Gazete, "Seçkin Duvdevan Birimi'nden askerler, Cenin'deki baskın sırasında birkaç düzine mermi ateşledi, soruşturma gösteriyor, ancak El Cezire muhabirini öldürenin İsrail mi yoksa Filistin mi olduğu bilinmiyor" dedi.

Bağımsız bir soruşturma çağrısı

Avrupa Birliği, Ebu Akleh'in ölümüyle ilgili "bağımsız" bir soruşturma çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler insan hakları şefi Michelle Bachelet'in ofisi "dehşete düştüğünü" söyledi ve ayrıca "bağımsız, şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulundu.

Ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ebu Akleh'in ölümüyle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütebileceğini söyledi.

Sözcü Ned Price, bir basın brifinginde, "İsrailliler kapsamlı, kapsamlı bir soruşturma yürütmek için gerekli ve yeteneklere sahipler" dedi.

Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, ülkesinin "İsrail işgal otoritesi" tarafından yürütülen bir soruşturmayı "kabul etmeyeceğini" ve İsrail ordusunu Ebu Akleh'in "suikastından" sorumlu tuttuğunu söyledi.