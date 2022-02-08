Moise'nin Görev Süresi Resmen Sona Erdi

Haitililer, suikasta uğrayan Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin görev süresinin resmen sona ermesine karşın, krizle boğuşan Karayip ulusu siyasi bir geçişe daha yakın görünmediği için daha fazla şiddet ve istikrarsızlık için hazırlanıyorlar.

Çok sayıda polis sokaklarda devriye gezdi ve ülke korkunç bir yıldönümünü kutladığı için Pazartesi günü okullar ve işletmeler kapatıldı.

Moise'nin 7 Temmuz 2021'de evinde silahlı adamlar tarafından öldürülmesinin üzerinden yedi ay geçti ve Pazartesi aynı zamanda öldürülen cumhurbaşkanının görev süresinin de sonu oldu.

Muhalifler, Moise'nin öldürülmesinden iki haftadan kısa bir süre sonra göreve gelen Başbakan Ariel Henry'nin, yönetiminin anayasaya aykırı olduğunu savunarak görevi bırakmasını talep etti.

Haiti'nin ABD Büyükelçisi Bocchit Edmond, The Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, "Korkunun barışı ele geçirdiği bir durumdayız." dedi. "Ülkemiz bu şekilde yaşamaya devam edemez."

Haiti, Moise suikastı sonrasında 11 milyonluk ulusun çete şiddete ve belirsizliğinin kötüleşmesi nedeniyle devam eden bir siyasi krizle karşı karşıya.

Pazartesi günü, haiti'nin siyasi istikrarsızlığı derinleştikçe, adam kaçırmalar arttıkça ve çeteler çökmekte olan bir ekonominin ortasında daha da güçlendikçe daha da büyük şiddet olaylarının patlak vereceğinden korkan binlerce insan evde kalmayı tercih etti.

Henry, yönetimi güvenlik koşullarını iyileştirmeye çalışırken bu yılın sonuna kadar gerçekleşeceğini söylediği Haiti'deki seçimlerin önünü açmak için yakında geçici bir seçim kurulu oluşturma sözü verdi.

Henry, The Miami Herald gazetesinin Pazar günü yayınladığı bir makalede, "Başkan Jovenel Moise'nin geçen yıl edepli suikastı ülkemizi kaosun eşiğine getirdi ve kurumlarımız tamamen işlevsiz." dedi. "Benim ve başkanlık ettiğim hükümetin görevi, ülkemizi demokrasiye en kısa sürede ulaşmak için rayına oturtmaktır.

"Bu ülke tamamen kötüleşti." diyen Başbakan şöyle devam etti: "Bu ülke tamamen kötüleşti." "Ülkeyi doğru yola götürecek kime güvenebileceğinizi, kime güvenebileceğinizi bilmiyorsunuz."

Haiti'de, ekim 2019'da siyasi çıkmaz ve büyük protestolar arasında yasama seçimlerinin başarısız olması ve Moise'nin öldürülmeden önce bir yıldan uzun bir süre kararnameyle karar vermesi nedeniyle şu anda sadece 10 seçilmiş yetkili bulunuyor.

Henry ABD ve diğer Batılı güçlerin desteklerine sahip olsa da, otoritesi Haitili sivil toplum aktivistleri tarafından sorgulandı - bu yılın başlarında seçimlerin hızla yapılması yönündeki uluslararası baskıyı reddedenler de dahil olmak üzere.

O zamandan beri, çok sayıda muhalif Henry'ye meydan okudu ve başbakanın tanımadığı hamlelerle kendi liderlerini aday gösterdi.

Henry, The Miami Herald'da "Bir başkan herhangi bir grup kişi veya kuruluş tarafından adlandırılamaz, atanamaz veya seçilemez", diye yazdı. "Seçimler ileriye giden tek yoldur."

Henry'ye karşı çıkan en yüksek profilli gruplardan biri olan montana anlaşması, adını imzalandığı otelden alan, Haiti'nin seçmenler için daha güvenli bir ortam yaratması için iki yıllık bir geçiş dönemi önerdi.

Aralarında tanınmış siyasetçiler ve sivil toplum liderlerinin de yer aldığı binlerce destekçiden oluşan grup, geçtiğimiz günlerde Haiti Cumhuriyeti Merkez Bankası eski başkanı Fritz Jean'i lider olarak aday gösterdi.