Kosta Rika Nisan Ayındaki Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri İçin Yola Çıktı

Kosta Rika, Pazar günkü seçimlerin ilk sonuçları 25 adaydan oluşan kalabalık bir havuzda hiçbir adayın oyların yüzde 40'ını alatışa kadar kazanamayacağını göstermesi nedeniyle cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine doğru gidiyor.

Pazartesi günü oyların yüzde 88'i sayıldığı için, 1994-1998 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olarak görev yapan Jose Maria Figueres yüzde 27,3'lük destekle öndeydi.

Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, eski maliye bakanı ve Dünya Bankası yetkilisi Rodrigo Chaves yüzde 16,7 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Chaves, yeniden seçilmeye uygun olmayan giden merkez sol Devlet Başkanı Carlos Alvarado döneminde Mayıs 2020'de maliye bakanlığından ayrıldı. Orta Amerika ülkesindeki başkanlar dört yıllık bir dönemle sınırlıdır ve görevden ayrıldıktan sadece sekiz yıl sonra tekrar aday olabilir.

2018'de mevcut başkana kaybeden muhafazakar aday Fabricio Alvarado üçüncü sırada yer almaya hazırlanıyor. Pazartesi günü bir Facebook paylaşımında Figueres ve Chaves'i son tura yükseldikleri için tebrik etti.

ikinci tur seçimlerin 3 Nisan'da yapılması planlanıyor.

60 yaşındaki Chaves, yeni kurduğu Sosyal Demokrat İlerleme Partisi'nin geçmişteki suistimallerle lekelenmemiş olması nedeniyle dışarıdan biri olarak ünlenmesiyle yolsuzluğu sona erdirmek için kampanya yaptı. Kamuoyu yoklamaları onu Pazar günkü seçimlere girerken dördüncü sırada göstermişti.

Kampanya yolunda konuşan Chaves, "Kosta Rika'da üç kanserimiz var: işsizlik, hayat pahalılığı ve yolsuzluk." dedi.

Merkezci Ulusal Kurtuluş Partisi'nin adayı 67 yaşındaki Figueres de siyasi yolsuzlukla mücadele sözü verdi. Üç kez Cumhurbaşkanı Jose Figueres Ferrer'in oğlu ve eski bir cumhurbaşkanı, kendisini ekonomiyi canlandırabilecek ve işsizliği azaltabilecek deneyimli bir devlet adamı olarak tasvir etti.

Figueres seçim sonucunu destekçileriyle birlikte kutlarken, "Bu krizden yükseleceğimize ve geleceğimize birlikte yürüyeceğimize inanıyorum." dedi.

Kosta Rika, yeşil ekonomisi ve gelişen turizm endüstrisiyle uzun zamandır bölgede bir istikrar işareti olarak görülse de, anketler beş milyon nüfuslu ülkede 3,5 milyon uygun seçmen için işsizlik, yolsuzluk ve artan yaşam maliyetlerinin en önemli endişeler olduğunu gösteriyor.

Kosta Rika'da işsizlik on yıldan uzun süredir istikrarlı bir şekilde artarak 2021'de yüzde 14,4'e ulaştı. Yoksulluk oranı geçen yıl yüzde 23 seviyesindeyken, kamu borcu gayrisafi yurt içi hasılanın (GsyİH) yüzde 70'iydi.

Kosta Rika Üniversitesi Ulusal Politika Gözlemevi başkanı Rotsay Rosales Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Sonuçlar, ülkenin siyasi sistemin dışında rakamlar arama eğiliminin bir başka örneğidir." dedi.

Figueres'in iktidarı geri kazanma mücadelesine atıfta bulunan Başbakan, "Pazar günkü seçimler Kosta Rika'da eskinin henüz ortadan kalkmadığı ve yenisinin henüz doğmadığı gerçeğini de yansıtıyor." diye de ekledi.