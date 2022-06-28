Katar'daki İran-ABD Nükleer Görüşmeleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İran ve ABD'nin Katar'da dolaylı nükleer görüşmelere başlaması ve Avrupa Birliği'nin ikisi arasında arabuluculuk yapması bekleniyor.

Salı günü başlayacak olan müzakereler, Mart ayında önceki görüşmelerin durmasının ardından diplomatik bir çözüm umutlarını yeniden canlandırdı .

Sonucu Orta Doğu bölgesi ve ötesi için önemli olabilecek görüşmeler hakkında bilmeniz gerekenler burada.

Görüşmelerin amacı ne?

Görüşmeler, İran'ın Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere dünya güçleriyle 2015 nükleer anlaşmasını restore etmeyi amaçlıyor.

ABD , 2018'de Başkan Donald Trump yönetimindeki anlaşmayı tek taraflı olarak terk etti ve ardından İran'a kapsamlı yaptırımlar uyguladı.

İran, buna hala kesinlikle barışçıl olduğunu iddia ettiği nükleer programını ilerleterek yanıt verdi. Diğer ülkeler durumun böyle olmayacağından ve İran'ın nükleer silah yapmaya çalışıyor olabileceğinden endişe ederken, dünyanın nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) işbirliği eksikliğinden endişe ediyor.

Nükleer anlaşma neye yol açtı?

Yıllarca süren özenli müzakerelerden sonra imzalanan, anlaşmanın resmen bilindiği üzere Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA), o sırada yürürlükte olan çok taraflı yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer programına kısıtlamalar getirdi.

IAEA tarafından 24 saatlik izleme yoluyla, anlaşma İran'ın nükleer programının barışçıl olmasını sağlarken İran'ın yüzde 3,67'ye kadar uranyum zenginleştirmesine izin veriyor.

O sırada birçok İranlı, anlaşmanın ekonomiyi güçlendirmeye yardımcı olacağını umuyordu.

Mart ayında görüşmeler neden durdu?

Anlaşmayı canlandırma müzakereleri ilk olarak Nisan 2021'de İran ile P4+1 (Çin, Rusya, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya) arasında Viyana'da başladı. ABD, İran'ın onunla masaya oturmaması nedeniyle dolaylı olarak katıldı.

Araya ara verilen birkaç tur görüşmeden sonra, müzakereciler Mart ayında bir anlaşmanın eşiğinde görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

O zamandan beri, İran ve ABD mesaj alışverişinde bulundular, ancak bir anlaşmaya varamadılar.

ABD'nin yaptırımları kaldırmakta ne kadar ileri gideceği, ikisi arasındaki ana anlaşmazlık noktası oldu - İran'ın seçkin İslam Devrim Muhafız Kolordusu'nun (IRGC) statüsü , ABD'nin askeri şubeyi kendi gücünden çıkarmak istememesiyle birlikte büyük bir engel teşkil ediyor. yabancı terör örgütü listesi

Neden şimdi geri dönelim?

İran ve ABD, AB'nin dış politika şefi Josep Borrell'in bu hafta başlarında Tahran'a gitmesinin ardından müzakerelere devam etme konusunda anlaştılar.

Tüm taraflar, silahlı çatışmaya dönüşebilecek gerilimleri azaltacağından, restore edilmiş bir nükleer anlaşmanın en iyi sonuç olduğu konusunda kamuoyu önünde hemfikirdir.

Başarılı olursa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra giderek artan bir talep olan İran petrolünün uluslararası pazarlara tam ölçekli dönüşünün de sinyalini verecek .

Neden Katar?

Katar, hem İran hem de ABD ile iyi ilişkilere sahip olduğu için görüşmelere ev sahipliği yapmak için seçildi.

Doha, JCPOA'nın yeniden canlanmasını sürekli olarak destekledi ve geçen yıldan beri Tahran ile Washington arasında mesajlar aktarıyor.

Katar, mantoyu orijinal anlaşmaya yol açan gizli, doğrudan İran-ABD görüşmelerine ev sahipliği yapan komşu Umman'dan alıyor.

Başarı şansı nedir?