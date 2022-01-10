Moderna'nın CEO'su, şirketin şu anda sonbahar mevsiminde hazır olacak Omicron'a özel bir güçlendirici atış üzerinde çalıştığını söyledi.

İsveç'te, ülke Omicron koronavirüs varyantı tarafından körüklenen rekor sayıda vaka kaydettiği için, barlar ve restoranlar için erken kapanışlar ve halka açık toplantılarda 500 kişilik bir sınır da dahil olmak üzere bir dizi yeni virüs kısıtlaması duyuruldu.

İtalya'da COVID-19'a karşı aşılanmamış kişilerin yeni düzenlemelere göre restoranlara veya iç hat uçuşlarına girmesi yasaklandı.

Bu arada Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma, soğuk algınlığı hastalıklarından T hücrelerinin insanları COVID-19'dan koruyabileceğini ve bu da pandemiye karşı gelecekteki aşıların geliştirilmesini etkileyebileceğini söylüyor.

İşte 10 Ocak için son güncellemeler:

CEO: Moderna, Omicron'u hedefleyen COVID-19 güçlendirici üzerinde çalışıyor

Moderna CEO'su Stephane Bancel, omicron'a özel bir güçlendirici atışın sonbahara kadar hazır olabileceğini söyledi. Güçlendirici klinik deneylere girmek üzere.

“Virüsün arkasında değil, bir virüsün önünde kalmaya çalışmak için dikkatli olmalıyız” dedi.

Mevcut Moderna güçlendirici aşı, yarım doz, ikinci aşıya göre omikron'a karşı nötralize edici antikor seviyelerini 37 kat artırır. Tam doz, etkinliği 100 kat artırır.

'Deltacron' laboratuvar hatasının muhtemel sonucu

Uzmanlar, bir Kıbrıs laboratuvarında keşfedildiği bildirilen “Deltacron” adlı bir hibrit koronavirüs mutasyonunun büyük olasılıkla yeni bir endişe verici varyant değil, laboratuvar kontaminasyonunun sonucu olduğunu söyledi.

Kıbrıs medyası Cumartesi günü bu keşfi, "Omicron'un bazı mutasyonları ile birlikte Delta varyantının genetik geçmişine" sahip olarak nitelendirerek bildirdi.

Imperial College London'daki bulaşıcı hastalıklar bölümünden bir virolog olan Tom Peacock, hafta sonu tweet atarak, "Birkaç büyük medya kuruluşu tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizileri oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor" dedi.

Öğretmenler sendikasıyla Chicago kavgası 2. haftaya uzanıyor

Chicago okul liderleri, öğretmenler birliği ile uzaktan eğitim ve diğer COVID-19 güvenlik protokolleri konusundaki müzakereler hafta sonu bir anlaşma sağlayamadığı için ülkenin üçüncü büyük bölgesinde dördüncü gün için dersi iptal etti.

Belediye Başkanı Lori Lightfoot ve Chicago Devlet Okulları CEO'su Pedro Martinez Pazar akşamı yaptıkları ortak açıklamada, Pazartesi günü yüz yüze derslere devam etmek için görüşmelerde "yeterli ilerleme" olmadığını ve kesintileri ikinci bir okul haftasına kadar uzattığını söyledi. Ancak müzakerelerin “gece boyunca” devam edeceğine söz verdiler.

Tartışmalı konular arasında okulları kapatmak için testler ve ölçümler vardı. Chicago Öğretmenler Sendikası, bölge çapında uzaktan eğitime geri dönme seçeneği istiyor ve çoğu üye, bir anlaşma olana veya en son COVID-19 artışı azalıncaya kadar şahsen öğretmeyi reddetti. Ancak Chicago liderleri, öğrenciler için zararlı olduğunu ve okulların güvenli olduğunu söyleyerek bölge çapında uzaktan öğrenmeyi reddediyor. Bunun yerine Chicago, öğrencilerin kış tatilinden döndükten iki gün sonra tüm dersleri iptal etmeyi seçti.