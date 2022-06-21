El Salvador'daki İstisnai Durumda Onlarca Kişi Gözaltında Öldü

32 yaşındaki Walter Vladimir Sandoval Penate'nin 30 Mart'ta El Salvador , El Refugio'da tutuklanmasından sonraki günlerde, annesi umutsuz bir bilgi arayışıyla savcılığa gitti. Beşinci gün, 4 Nisan, o eve vardığında cenaze evinden bir araba arkasından yanaştı.

Genç adamın babası Saul Sandoval Al Jazeera'ya “Araba bize öldüğü haberini getirdi” dedi.

Yetkililer aileye, Ahuachapan'daki bir hapishane hücresinden Sonsonate'deki Izalco hapishanesine transfer edilme sürecinde olduğunu, ancak içeri girmeden bayıldığını ve öldüğünü söyledi. Al Jazeera tarafından incelenen bir tıbbi rapora göre, ölüm nedeni "göğüs travması" idi. Vücudun fotoğraflarında kollarında ve dizlerinin çevresinde derin kesikler ve morluklar görülüyor.

"Bayıldıysa sorumuz şu: Aldığı tüm yaralar nereden geldi?" diye sordu Sandoval.

Uluslararası Af Örgütü'nün El Cezire ile paylaştığı verilere göre, El Salvador'un 27 Mart'ta belirli sivil özgürlükleri askıya alan bir istisna hali uygulamasına geçmesinden bu yana, oğlu devlet gözaltındayken ölen en az 40 mahkûm arasında yer alıyor .

O zamandan beri 40.000'den fazla kişi tutuklandı. Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, tek bir Mart haftasonunda 80'den fazla kişinin ölümüne neden olan cinayetlerdeki artışın ardından çetelere yönelik baskının bir parçası olarak acil durum önlemleri çağrısında bulundu.

İnsan hakları grupları , bu politikanın , zaten aşırı nüfuslu cezaevi sistemi kırılma noktasını daha da aşmış olması nedeniyle devlet bakımında ölümler de dahil olmak üzere yaygın insan hakları ihlallerine yol açtığını söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü ile Meksika ve Orta Amerika için bir kampanya yürüten Arjun Chaudhuri, Al Jazeera'ya “Hapishanelerden çıkan hikayeler gerçekten korkunç” dedi. “Yiyecek veya tıbbi bakım gibi temel insan ihtiyaçlarına gerçek bir erişim yok ve cezaevlerinde şiddet de uygulanıyor. Çok karamsar bir tablo çiziyor.”

Bu, devletin kendi himayesindeki mahkûmları koruma sorumluluğunun açık bir ihlalidir, diye ekledi.

İnsanlık dışı taktikler

Salvadorlu insan hakları örgütü Cristosal, istisna hali sırasında gözaltında en az 14 ölümün, şiddet kanıtı veya tıbbi müdahale eksikliği nedeniyle yargısız infaz olarak kategorize edilebileceğini söylüyor.

Walter Vladimir Sandoval Penate davasında görgü tanıkları, yerel basına göre polisin genç adamı çete üyesi olduğunu inkar ettikten sonra dövdüğünü söyledi. Babası çete bağları olmadığını söyledi.

Nisan ayının ilerleyen saatlerinde, 37 yaşındaki Mauricio Alberto Flores Sorto'nun, Izalco hapishanesindeki personelin kendisine hipertansiyon ve anksiyete için gerekli ilaçları sağlamaması nedeniyle öldüğü bildirildi. Cristosal, 10 Mayıs'ta Carlos Wilfredo Sauceda Gonzalez ve Sergio Alcides Natividad Calzadilla'nın dövüldükten sonra La Esperanza hapishanesinde öldüklerini tespit etti.